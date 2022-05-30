Мишустин анонсировал создание центра семеноводства

Его создадут на базе пяти научных структур из разных регионов во главе с Курчатовским институтом из Москвы. В нем будут заниматься разработкой новых видов, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России появится научно-производственный центр семеноводства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Также по поручению президента правительство продолжает оказывать дополнительную поддержку нашим ученым, которые занимаются селекцией и семеноводством. Такие разработки крайне важны для успешного импортозамещения в агропромышленном комплексе, а также для повышения уровня продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.

Центр будет создан на базе пяти научных структур из разных регионов, в том числе Первомайской селекционно-опытной станции сахарной свеклы из Краснодарского края, Северо-Кавказского и Ростовского федеральных научных центров, а также крымского Института виноградарства и виноделия во главе с Курчатовским институтом из Москвы.

Специалисты займутся разработкой новых видов, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Задача центра — «создание конкурентоспособных селекционных форм, а также новых технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

В правительстве рассчитывают, что ученые будут сотрудничать с представителями агропромышленного комплекса, что «станет основой для появления более качественных новых линий растений с высокой урожайностью».

Мишустин также сообщил, что на прошлой неделе было принято решение о создании селекционного центра для птицеводов в Подмосковье.

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Осенью 2016 года занимавший тогда пост министра сельского хозяйства Александр Ткачев заявлял, что требуется по крайней мере десять лет для воссоздания конкурентоспособного семеноводства в России и снижения зависимости от поставок семян из-за рубежа. «Этот бизнес (отечественное семеноводство) должен встать с колен, без семян мы страшно зависимы, а значит, ни о какой продовольственной безопасности речи не может идти», — указывал Ткачев.

В конце мая этого года первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что Россия сможет обеспечить себя собственными семенами не раньше 2024 года. Согласно Доктрине продовольственной безопасности, самообеспеченность семенами должна составлять не менее 75%. «Если по пшенице у нас все более-менее хорошо, больше 90% у нас самообеспеченность, то по ряду других культур у нас достаточно слабые позиции», — указала Лут.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подтвердил, что «по отдельным позициям зависимость от иностранной селекции сохраняется». Он призвал сосредоточиться на создании новых сортов и гибридов, которые «будут отличаться высоким качеством, хорошей урожайностью, а также устойчивостью к тем негативным факторам», в том числе природно-климатическим условиям.