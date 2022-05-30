Мишустин анонсировал создание центра семеноводства

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
КС признал незаконным запрет адвокатам проходить в здания МВД с телефоном Общество, 14:58
Балерину Театра классического балета нашли мертвой в Москве Общество, 14:55
Две россиянки вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» впервые с 2018 года Спорт, 14:51
Внезапная остановка сердца: как геолокация поможет выжить пострадавшему Партнерский проект, 14:51
Сочи обогнал Москву и Петербург по ценам на элитное жилье Недвижимость, 14:42
Авен и Фридман оспорили в суде ЕС решение ввести против них санкции Политика, 14:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:38
Мишустин анонсировал создание центра семеноводства Экономика, 14:34
Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью Партнерский проект, 14:28
Глава Российской премьер-лиги ответил на вопрос об уходе со своего поста Спорт, 14:22
Главу отделения ПФР в Челябинске обвинили в получении взятки ₽30 млн Общество, 14:19
Испанская пара фигуристов завершила карьеру после ухода от Жулина Спорт, 14:17
Доллар и евро на Московской бирже подешевели на ₽5–7 Инвестиции, 14:16
Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину Политика, 14:15
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Экономика ,  
0 

Мишустин анонсировал создание центра семеноводства

Его создадут на базе пяти научных структур из разных регионов во главе с Курчатовским институтом из Москвы. В нем будут заниматься разработкой новых видов, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России появится научно-производственный центр семеноводства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Также по поручению президента правительство продолжает оказывать дополнительную поддержку нашим ученым, которые занимаются селекцией и семеноводством. Такие разработки крайне важны для успешного импортозамещения в агропромышленном комплексе, а также для повышения уровня продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.

Центр будет создан на базе пяти научных структур из разных регионов, в том числе Первомайской селекционно-опытной станции сахарной свеклы из Краснодарского края, Северо-Кавказского и Ростовского федеральных научных центров, а также крымского Института виноградарства и виноделия во главе с Курчатовским институтом из Москвы.

Специалисты займутся разработкой новых видов, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Задача центра — «создание конкурентоспособных селекционных форм, а также новых технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

В правительстве рассчитывают, что ученые будут сотрудничать с представителями агропромышленного комплекса, что «станет основой для появления более качественных новых линий растений с высокой урожайностью».

Мишустин также сообщил, что на прошлой неделе было принято решение о создании селекционного центра для птицеводов в Подмосковье.

Минсельхоз предложил временно запретить экспорт семян подсолнечника
Экономика
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Pro
Западные разработчики софта для логистики тоже уходят. Как их заменить
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Фото: George Milton / Pexels Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство
Статьи
Pro
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters Тинькофф Банк избежал санкций. Что его ждет при Владимире Потанине
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор
Прогнозы
Pro
Фото: Jamie Squire / Getty Images Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи

Осенью 2016 года занимавший тогда пост министра сельского хозяйства Александр Ткачев заявлял, что требуется по крайней мере десять лет для воссоздания конкурентоспособного семеноводства в России и снижения зависимости от поставок семян из-за рубежа. «Этот бизнес (отечественное семеноводство) должен встать с колен, без семян мы страшно зависимы, а значит, ни о какой продовольственной безопасности речи не может идти», — указывал Ткачев.

В конце мая этого года первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что Россия сможет обеспечить себя собственными семенами не раньше 2024 года. Согласно Доктрине продовольственной безопасности, самообеспеченность семенами должна составлять не менее 75%. «Если по пшенице у нас все более-менее хорошо, больше 90% у нас самообеспеченность, то по ряду других культур у нас достаточно слабые позиции», — указала Лут.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подтвердил, что «по отдельным позициям зависимость от иностранной селекции сохраняется». Он призвал сосредоточиться на создании новых сортов и гибридов, которые «будут отличаться высоким качеством, хорошей урожайностью, а также устойчивостью к тем негативным факторам», в том числе природно-климатическим условиям.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Михаил Мишустин сельхозпродукция
Материалы по теме
Минсельхоз предложил запретить экспорт риса до конца года
Экономика
Матвиенко раскритиковала главу Минсельхоза за проблемы у фермеров
Бизнес
Мишустин поручил создать оптовки в городах для сбыта сельхозпродукции
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter