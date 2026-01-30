 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

В ЛНР выдали лицензии на добычу золота

В ЛНР выдали четыре лицензии на золотодобычу, две из них — на геологическое изучение, включая поиск цинка и меди. Лицензии получил один инвестор. Работы по разведке ведутся в Антрацитовском районе, остальные — на стадии проектов
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Один инвестор получил четыре лицензии на золотодобычу в Луганской народной республике (ЛНР), сообщило правительство региона.

Две лицензии получены на разведку и добычу, еще две — на геологическое изучение, которое включает поиск цинка и меди. Работы по разведке ведутся на одном участке в Антрацитовском районе, остальные — в стадии проектирования.

Запланировано дальнейшее геологическое изучение на площади более 250 кв. км.

Как повышенный спрос на золото меняет рынок золотодобычи в России
Радио

Летом 2024 года власти ЛНР рассказали о планах начать разработку Бобриковского месторождения в Антрацитовском муниципальном округе с запасами золота и серебра 1,6 и 10 т соответственно. Тогда же было объявлено о проведении аукциона на право разведки и добычи рудного золота и серебра на месторождении.

Портал «Золото и технологии» со ссылкой на материалы тендера в декабре того же года сообщил, что победителем аукциона стало ООО «Алчевскпромгрупп», предложившее за 20-летнюю лицензию 783,78 млн руб. при стартовой цене 35,6 млн руб.

ООО «Алчевскпромгрупп» зарегистрировано в июне 2023 года в Алчевске в ЛНР. Основной вид деятельности — добыча природного газа и газового конденсата, один из дополнительных — добыча руд прочих цветных металлов. В 2024 году убыток компании составил 1,05 млн руб. Гендиректором является Эльдар Темирбулатов, учредителем со 100-процентной долей в капитале — Александр Зельдман.

Весной прошлого года прошел аукцион по Бобриковскому месторождению россыпного золота. Победителем стало ООО «Бобриковское» — компания предложила за 20-летнюю лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых 2,9 млн руб. при стартовой цене 865,6 тыс.

ООО «Бобриковское» зарегистрировано в октябре 2024 года в Москве. Основной вид деятельности — работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, один из дополнительных — добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

Гендиректором ООО «Бобриковское», как и ООО «Алчевскгрупп», значится Эльдар Темирбулатов. Он же является учредителем со 100% в уставном капитале.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ЛНР золотодобыча Антрацит
Материалы по теме
NYT узнала о передаче Украиной проекта по добыче лития другу Трампа
Экономика
Минфин предложил ограничить физлицам вывоз золота за рубеж
Экономика
Петербургская биржа запустила торги слитками золота
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции Экономика, 16:49
В Уфе задержали директоров филармонии и государственного оркестра Общество, 16:48
Чем известен Кевин Уорш, которого Трамп хочет сделать главой ФРС 16:43
Крупный бизнес в США анонсировал увольнение 52 тыс. сотрудников Экономика, 16:32
Валиева выступит пятой на чемпионате России по прыжкам Спорт, 16:29
Пять провалов и одна победа: как улучшить стратегическое планирование Образование, 16:28
Власти Франции заблокировали продажу антенн Eutelsat частному инвестфонду Бизнес, 16:26
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ЕС подтвердил обсуждение запрета на въезд участникам военной операции Политика, 16:23
Reuters узнал о задержке энергопомощи США для Украины Политика, 16:21
Названа стоимость спецверсии «китайского Hummer» M-Hero в России Авто, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу Политика, 16:15
Путин подписал закон об упрощении перераспределения земельных участков Недвижимость, 16:13
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00