В ЛНР выдали лицензии на добычу золота

В ЛНР выдали четыре лицензии на золотодобычу, две из них — на геологическое изучение, включая поиск цинка и меди. Лицензии получил один инвестор. Работы по разведке ведутся в Антрацитовском районе, остальные — на стадии проектов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Один инвестор получил четыре лицензии на золотодобычу в Луганской народной республике (ЛНР), сообщило правительство региона.

Две лицензии получены на разведку и добычу, еще две — на геологическое изучение, которое включает поиск цинка и меди. Работы по разведке ведутся на одном участке в Антрацитовском районе, остальные — в стадии проектирования.

Запланировано дальнейшее геологическое изучение на площади более 250 кв. км.

Летом 2024 года власти ЛНР рассказали о планах начать разработку Бобриковского месторождения в Антрацитовском муниципальном округе с запасами золота и серебра 1,6 и 10 т соответственно. Тогда же было объявлено о проведении аукциона на право разведки и добычи рудного золота и серебра на месторождении.

Портал «Золото и технологии» со ссылкой на материалы тендера в декабре того же года сообщил, что победителем аукциона стало ООО «Алчевскпромгрупп», предложившее за 20-летнюю лицензию 783,78 млн руб. при стартовой цене 35,6 млн руб.

ООО «Алчевскпромгрупп» зарегистрировано в июне 2023 года в Алчевске в ЛНР. Основной вид деятельности — добыча природного газа и газового конденсата, один из дополнительных — добыча руд прочих цветных металлов. В 2024 году убыток компании составил 1,05 млн руб. Гендиректором является Эльдар Темирбулатов, учредителем со 100-процентной долей в капитале — Александр Зельдман.

Весной прошлого года прошел аукцион по Бобриковскому месторождению россыпного золота. Победителем стало ООО «Бобриковское» — компания предложила за 20-летнюю лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых 2,9 млн руб. при стартовой цене 865,6 тыс.

ООО «Бобриковское» зарегистрировано в октябре 2024 года в Москве. Основной вид деятельности — работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, один из дополнительных — добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

Гендиректором ООО «Бобриковское», как и ООО «Алчевскгрупп», значится Эльдар Темирбулатов. Он же является учредителем со 100% в уставном капитале.