Экономика⁠,
0

Правительство определило, кто получит льготу по страховым взносам

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Правительство утвердило подготовленный Минфином перечень экономических видов деятельности для применения пониженных тарифов страховых взносов, сообщается на сайте ведомства. В министерстве уточнили, что в список вошли отрасли, приоритетные для поддержки малых и средних предприятий (МСП) и развития российской экономики.

Согласно перечню, льготу смогут применять организации МСП, работающие в таких сферах, как:

  • растениеводство;
  • животноводство;
  • рыболовство;
  • производство пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды, радиоэлектроники, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии.

Кроме того, платить страховые взносы по пониженному тарифу смогут предприятия, осуществляющие деятельность в сфере науки, образования, спорта и культуры, а также предоставляющие услуги туризма, общественные и некоммерческие организации и др.

Льготу по уплате страховых взносов власти ввели в 2020 году на фоне пандемии коронавируса в качестве меры поддержки малых и средних предприятий. В 2026 году действие льготы решили продлить только для приоритетных отраслей. Для всех остальных устанавливаются общие тарифы: 30% до предельной базы и 15% свыше базы.

Для приоритетных отраслей МСП сохраняется право платить страховые взносы по пониженному тарифу в размере 15% как до предельной величины базы для исчисления страховых взносов, так и сверх ее предела, напомнили в Минфине. При этом для МСП, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающего производства, пониженный тариф сохранится в размере 7,6%.

Материал дополняется

