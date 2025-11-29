 Перейти к основному контенту
Парфюмерная, туалетная: какая вода дешевеет, а какая — нет. Инфографика

Духи стали лидерами снижения цен на парфюмерию
Сюжет
Инфографика РБК
Фото: New Africa / Shutterstock
Фото: New Africa / Shutterstock

Среди парфюмерии за первые девять месяцев цены на духи упали сильнее всего. Это следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора национальной системы маркировки «Честный знак».

Цены на духи за этот период снизились на 14% — в среднем до 1,9 тыс. руб. за штуку. При этом доля духов увеличилась почти в два раза — с 12,5 до 23,5% от всех продаж.

На втором месте по снижению цен — туалетная вода (3,5%), потом — одеколон (2,7%). Цены на парфюмерную воду и душистую, наоборот, выросли — на 8,4 и 2,9% соответственно.

О том, почему духи дешевеют в России, — читайте в подписке РБК.

В России упали цены на духи. Как изменился рынок эмоционального комфорта
Фото:Алена Бжахова / ТАСС

Дина Отман, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Мария Лозовая
духи парфюмерия цены туалетная вода снижение цен инфографика
