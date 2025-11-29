Парфюмерная, туалетная: какая вода дешевеет, а какая — нет. Инфографика
Среди парфюмерии за первые девять месяцев цены на духи упали сильнее всего. Это следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора национальной системы маркировки «Честный знак».
Цены на духи за этот период снизились на 14% — в среднем до 1,9 тыс. руб. за штуку. При этом доля духов увеличилась почти в два раза — с 12,5 до 23,5% от всех продаж.
На втором месте по снижению цен — туалетная вода (3,5%), потом — одеколон (2,7%). Цены на парфюмерную воду и душистую, наоборот, выросли — на 8,4 и 2,9% соответственно.
