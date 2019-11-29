В Магадане заявили об ошибке при загрузке данных о тратах на нацпроекты

В Магадане заявили об ошибке при загрузке данных о тратах на нацпроекты

По данным «Электронного бюджета», в Магаданской области за год смогли освоить только 15% от средств, которые бюджет выделил на нацпроекты. Местные власти объясняют это технической ошибкой

Вид на город Магадан (Фото: Александр Крылов / РИА Новости)

Данные, согласно которым Магаданская область стала антилидером рейтинга регионов по освоению средств на нацпроекты, появились из-за ошибки при их загрузке в электронную систему, говорится в сообщении правительства региона, поступившем в РБК. Согласно данным «Электронного бюджета», за год в Магаданской области освоили не больше 15% от поступивших из федерального бюджета средств.

В магаданском министерстве экономического развития пояснили, что, когда данные о бюджете загружались в систему, из-за «технической ошибки» в разделе плановых показателей у некоторых цифр изменилась разрядность и они увеличились в разы. «Произошла техническая ошибка, в ходе которой по некоторым кодам бюджетной классификации изменилась разрядность чисел. В результате плановые показатели по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» были размещены в миллиардах рублей», — пояснили в ведомстве.

Таким образом, из-за сбоя доля потраченных средств по отношению к плановым показателям оказалась занижена. В региональном министерстве заявили, что данные о том, что за год было освоено лишь 15% от плана, недостоверны. Фактический процент освоения бюджетных средств составляет 77,6%. Из 1,484 млрд руб. областью на начало ноября было освоено 1,151 млрд. «На данный момент техническая ошибка исправляется сотрудниками министерства финансов Магаданской области совместно с технической поддержкой Министерства финансов Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Согласно данным системы «Электронный бюджет», в число лидеров рейтига по освоению средств, выделенных из федерального бюджета на нацпроекты, вошли Чечня (освоено 77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%). В 33 регионах страны освоили менее половины планового объема средств. Меньше всего средств сумели освоить в Еврейской автономной области (23,6%), Дагестане (25,9%), Тверской области (26%) и Карелии (27%).