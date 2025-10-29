Центробанк Индии ускорил возвращение золотых резервов из-за рубежа

Центральный банк Индии с апреля вернул почти 64 т золота из-за рубежа. Размер золотых резервов внутри страны за четыре года увеличился вдвое, пишет Bloomberg. По состоянию на конец сентября в RBI хранилось 880 т золота

Фото: Hollie Adams / Reuters

Резервный банк Индии (RBI) хранит более 65% своих золотых резервов внутри страны, что почти вдвое больше, чем четыре года назад, пишет Bloomberg.

В течение первых шести месяцев текущего финансового года, начавшегося в апреле, Резервный банк Индии вернул из-за рубежа почти 64 т золота. В стоимостном выражении доля золота в общих резервах на конец сентября составляла 13,92% по сравнению с 11,70% на конец марта. RBI ранее хранил часть своего золота за рубежом, в Банке Англии и Банке международных расчетов, отмечает агентство.

По состоянию на конец сентября Резервный банк Индии располагал 880 т золота, из которых 576 т находилось на внутреннем хранении — по данным Bloomberg, это исторический максимум. В сентябре 2022 года доля золота, находящегося на внутреннем хранении, составляла около 38% от общего объема.

Причины изменения агентство не объясняет, однако упоминает заморозку российских резервов западными странами после начала военной операции на Украине. Главный экономист IndusInd Bank Ltd. Гаурав Капур отметил, что так делают многие центральные банки и что есть смысл «держать свое золото в собственных руках в эти неопределенные времена». «Если у нас есть возможность хранить его, почему бы не вернуть его обратно?» — сказал он.

Резервный банк Индии входит в число крупнейших покупателей золота в мире, стремясь снизить зависимость от доллара США и связанных с ним активов. Он постоянно сокращает свои вложения в казначейские облигации США. Bloomberg пишет, что этот процесс начался еще до того, как президент США Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины в отношении индийских товаров.

Трамп в начале августа объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на экспортируемые в Штаты индийские товары достигла 50%. Это один из самых высоких показателей среди торговых партнеров США. Американский президент объяснил эти меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации».

Официальный представитель индийского МИДа Рандхира Джайсвала назвал действия Вашингтона «несправедливыми и неоправданными». В середине октября президент США утверждал, что индийский премьер Нарендра Моди пообещал, что Индия больше не будет покупать российскую нефть.

Москва считает вводимые санкции незаконными. В Кремле также заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.