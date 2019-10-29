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Глава ФНС разъяснил для бизнеса порядок сбора налога на имущество
Бизнес обяжут платить налог на имущество по кадастровой стоимости, которая обычно существенно выше балансовой, только при соблюдении трех основных условий, пояснил глава ФНС Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин исключил возможность бесконтрольного взимания с компаний налога на имущество по кадастровой стоимости. Новые правила он разъяснил на налоговом форуме в Торгово-промышленной палате, передал корреспондент РБК. Ранее бизнес и юристы указывали, что неоднозначная формулировка закона позволяет рассчитывать налог по кадастровой стоимости по широкому кругу объектов.

Налоговая нагрузка на бизнес продолжает расти, констатировал, открывая пленарное заседание, президент ТПП Сергей Катырин. В качестве примера он привел одно из масштабных изменений Налогового кодекса. Вступающая в силу с 2020 года поправка к ст. 378.2 НК расширила список объектов, по которым налог на имущество уплачивается исходя из кадастровой стоимости. Это принадлежащие организациям объекты незавершенного строительства (сейчас с «недостроя» налог не взимается), хозяйственные строения и «иные объекты» — перечень стал открытым, что формально позволяет взимать больше налогов с промышленных объектов. С 2014 года бизнес платит налог по кадастровой стоимости только с торговых центров, офисов и жилых домов в собственности организации.

Поправка призвана синхронизировать определение налоговой базы по кадастровой стоимости у организаций, если имущество перешло от физлица, подчеркнул глава ФНС. Кроме того, новый подход к налогообложению имущества компаний будет правомерен только при соблюдении нескольких условий:

  • Если регион принял закон, который подтвердит возможность начисления налога по кадастровой стоимости;
  • Объект недвижимости зарегистрирован в государственном реестре ЕГРН;
  • У объекта определена кадастровая стоимость, которая внесена в ЕГРН.

«Если хотя бы одно из этих условий отсутствует, то налогообложение таких объектов будет осуществляться, как и ранее по среднегодовой стоимости при условии, что объект учтен на балансе организации», — пояснил глава налоговой службы.

10 октября в ответ на опасения бизнеса Минфин заверил, что речь идет только о тех объектах недвижимости, которые ранее принадлежали физлицам и налог рассчитывался по кадастровой стоимости, а потом это имущество перешло компании. Чтобы исключить широкую трактовку закона, Минфин подготовил поправки и сделал перечень недвижимости закрытым. В него вошли жилые и садовые дома, гаражи и машино-места, объекты незавершенного строительства, хозяйственные сооружения, расположенные на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, налог на имущество, кадастровая стоимость, нагрузка на бизнес
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