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Экономика ,  
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Индекс S&P 500 обновил исторический максимум
Основные фондовые индексы США растут на фоне надежд на скорое подписание торговой сделки между США и Китаем и очередное снижение ставки Федеральной резервной системы
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Индекс S&P 500 в понедельник, 28 октября, обновил исторический максимум и достиг отметки 3 041,81 пункта. Предыдущий рекордный показатель в 3 027,98 пункта был достигнут 26 июля, отмечает Business Insider.

С начала 2019 года индекс вырос на 21%, пишет The Wall Street Journal, причем основной рост пришелся на первые четыре месяца.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 82,87 пункта, или 1%, до 8325,99 пункта. Индекс Dow Jones прибавил 132,66 пункта, или 0,5%, составив 27090,72 пункта.

Акции Microsoft выросли на 2,46%, до $144. Это произошло после того, как компания заключила с Пентагоном контракт на разработку программного обеспечения стоимостью $10 млрд. Рост на 3% показали акции телекоммуникационной компании AT&T, которая ранее представила трехлетний стратегический план.

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Основные фондовые индексы США выросли на ожиданиях решения Федеральной резервной системы (ФРС) о величине процентной ставки. Аналитики считают, что регулятор понизит ее третий раз за год, чтобы избежать рисков замедления темпов роста экономики.

Индексы растут также на фоне надежд на скорое подписание торговой сделки между США и Китаем. «Рынки, кажется, убеждены, что первая часть сделки будет заключена, и переговоры по следующей части продолжаются», — приводит Reuters слова Эдварда Мойи, старшего аналитика Oanda. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры по ней продвигаются с опережением графика.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: S&P 500, индекс
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