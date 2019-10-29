Индекс S&P 500 обновил исторический максимум

Основные фондовые индексы США растут на фоне надежд на скорое подписание торговой сделки между США и Китаем и очередное снижение ставки Федеральной резервной системы

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Индекс S&P 500 в понедельник, 28 октября, обновил исторический максимум и достиг отметки 3 041,81 пункта. Предыдущий рекордный показатель в 3 027,98 пункта был достигнут 26 июля, отмечает Business Insider.

С начала 2019 года индекс вырос на 21%, пишет The Wall Street Journal, причем основной рост пришелся на первые четыре месяца.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 82,87 пункта, или 1%, до 8325,99 пункта. Индекс Dow Jones прибавил 132,66 пункта, или 0,5%, составив 27090,72 пункта.

Акции Microsoft выросли на 2,46%, до $144. Это произошло после того, как компания заключила с Пентагоном контракт на разработку программного обеспечения стоимостью $10 млрд. Рост на 3% показали акции телекоммуникационной компании AT&T, которая ранее представила трехлетний стратегический план.