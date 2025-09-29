Bloomberg описал угрозу поставкам контрацептивов в США из «аптеки мира»

Любые тарифы на поставки индийских дженериков могут резко повысить цены на оральные контрацептивы в США, которые сейчас стоят менее $50, пишет Bloomberg

Фото: Cesar Borges / ZUMA / Global Look Press

Поставки противозачаточных таблеток в США могут оказаться под угрозой из-за пошлин, сообщает Bloomberg.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп анонсировал стопроцентные пошлины на импорт брендированных и запатентованных лекарств с 1 октября, если компании не построят заводы в стране. В Белом доме CNN пояснили, что «компании, которые находятся в процессе налаживания производства фармацевтической продукции в США, не будут облагаться пошлинами на эту продукцию до завершения строительства завода».

Как отмечает телеканал, фармацевтические компании серьезно отнеслись к угрозам Трампа ввести пошлины. В частности, американская Eli Lilly объявила о намерении построить два завода — стоимостью $6,5 млрд в Хьюстоне и стоимостью $5 млрд неподалеку от Ричмонда, штат Вирджиния. Тем не менее пошлины не должны затронуть многие крупные фармацевтические компании, которые реализуют строительные проекты в Соединенных Штатах, считает аналитик Leerink Partners Дэвид Райзингер.

CNN связывает с этим то, что заявление Трампа не отразилось на акциях большинства крупных иностранных производителей лекарств. Так, бумаги европейских фармацевтических компаний AstraZeneca, GSK, Novartis и Sanofi, которые строят или планируют построить заводы в стране, в пятницу закрылись в плюсе; у Novo Nordisk, однако, они немного снизились. В то же время акции Alibaba Health, Chugai, Daiichi, JD Health, Samsung Biologics, Sankyo, Sankyo и WuXi AppTec несколько упали на азиатских фондовых биржах, хотя все они могут быть освобождены от пошлин или составлять относительно незначительную долю американского рынка, сообщает CNN.

Чрезмерная зависимость от индийских дженериков, особенно противозачаточных таблеток, рискует стать проблемой для женщин в США, отмечает Bloomberg. Индия, которую часто называют «аптекой мира», — крупный поставщик более дешевых дженериков. А США — их крупнейший экспортер: так, объем экспорта в 2024 году составил около $9 млрд, следует из базы данных международной торговли ООН Comtrade.

Индийские дженерики (аналог оригинального лекарства, который выпускается другой компанией после окончания срока действия патента) пока не попадают под анонсированные Трампом пошлины. Однако в августе глава Белого дома не исключил, что со временем может поднять пошлины на импортные лекарства до 250%. Это означает, что «иммунитета» для незапатентованных препаратов нет, отмечает агентство.

По данным Planned Parenthood (Американская федерация планирования семьи), любые тарифы на поставки индийских лекарств могут резко повысить цены на оральные контрацептивы в США, которые сейчас стоят менее $50. Две трети всех противозачаточных препаратов, выписанных в стране в прошлом году, были произведены двумя компаниями в Индии — Glenmark Pharmaceuticals и Lupin, следует из данных Symphony Health, проанализированных Bloomberg. Кроме того, более половины рецептов на лекарства от гипертонии и депрессии в Соединенных Штатах приходится на индийских производителей дженериков.