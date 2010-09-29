В.Алекперов получил кредит под залог 9% акций ЛУКОЙЛа

Президент российской компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов передал порядка 9% своих акций в обеспечение синдицированного кредита от группы банков во главе с UBS. Об этом говорится в пресс-релизе нефтяной компании. 9% акций соответствуют 77 млн ADR, соотношение между ADR и акциями – 1:1.

В сообщении уточняется, что 22 сентября компания Redruth Investments, связанная с В.Алекперовым, проинформировала ЛУКОЙЛ, что предоставила синдикату банков в обеспечение по кредиту 77 млн ADR. При этом Redruth сохраняет за собой все права по голосованию и дивидендам.

Компания не раскрыла размер кредита и его условия, получить дополнительный комментарий ЛУКОЙЛа не удалось.

По данным на момент закрытия торгов накануне, стоимость заложенного В.Алекперовым пакета составляет порядка 4,3 млрд долл.

ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших независимых нефтяных компаний в России. В настоящий момент глава компании Вагит Алекперов является крупнейшим акционером ЛУКОЙЛа (20,6%), 9,25% принадлежит вице-президенту компании Леониду Федуну. По итогам прошлого года компания добыла 97 млн тонн нефти.