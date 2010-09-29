В.Алекперов получил кредит под залог 9% акций ЛУКОЙЛа

В сообщении уточняется, что 22 сентября компания Redruth Investments, связанная с В.Алекперовым, проинформировала ЛУКОЙЛ, что предоставила синдикату банков в обеспечение по кредиту 77 млн ADR. При этом Redruth сохраняет за собой все права по голосованию и дивидендам.
Компания не раскрыла размер кредита и его условия, получить дополнительный комментарий ЛУКОЙЛа не удалось.
По данным на момент закрытия торгов накануне, стоимость заложенного В.Алекперовым пакета составляет порядка 4,3 млрд долл.
ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших независимых нефтяных компаний в России. В настоящий момент глава компании Вагит Алекперов является крупнейшим акционером ЛУКОЙЛа (20,6%), 9,25% принадлежит вице-президенту компании Леониду Федуну. По итогам прошлого года компания добыла 97 млн тонн нефти.