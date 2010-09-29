Контрольный пакет ПГК могут приватизировать до конца года

Контрольный пакет ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК) может быть приватизирован в 2010г., сообщил журналистам президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Владимир Якунин. "По ПГК выработано решение правительства РФ о приватизации контрольного пакета, возможно, в этом году", - отметил он, выступая в Братиславе.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной приватизации Второй грузовой компании (ВГК), которая начнет вести свою хозяйственную деятельность 1 октября 2010г., В.Якунин отметил: "ВГК должна проработать минимум два года, прежде чем возникнет вопрос о том, будет ли какая-нибудь частичная приватизация или нет".

РЖД подготовили концепцию по продаже в 2010-2012гг. пакетов акций более чем в 30 дочерних компаниях еще в феврале этого года. При этом самыми привлекательными активами глава РЖД Владимир Якунин называл 50% минус две акции Первой грузовой компании.

Однако впоследствии вице-президент РЖД Вадим Михайлов уточнил, что регуляторы требуют от компании сохранить контроль только в одной из двух грузовых компаний, а во второй - продать. "Просто осталось определиться, где все-таки контроль остается, где он уходит", - заметил тогда В.Михайлов.

ОАО "Первая грузовая компания" - один из крупнейших операторов железнодорожных перевозок в России. ПГК создана в июле 2007г., самостоятельно стала управлять вагонным парком с ноября того же года. В настоящее время в собственности ПГК - свыше 200 тыс. единиц подвижного состава разного типа. Доля компании в структуре вагонного парка России составляет 21%.

Основным учредителем и владельцем обыкновенных акций ПГК является ОАО "РЖД". Некоммерческой организации АНО "Желдорреформа" в качестве соучредителя принадлежит одна обыкновенная акция компании. По итогам прошлого года ПГК перевезла 231,8 млн т грузов.