Минфин США отказался от долларовых интервенций

Соединенные Штаты не намерены пока ослаблять доллар. Трамп ранее жаловался на попытки конкурентов воспользоваться ситуацией ради политических целей

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Дональда Трампа в настоящее время не намерена вмешиваться в ситуацию на валютном рынке. В интервью агентству Bloomberg он при этом допустил долларовые интервенции в будущем, отметив, что такие шаги должны быть согласованы с Федеральной резервной системой (ФРС) и ближайшими союзниками Соединенных Штатов.

Таким образом, Мнучин ответил на появившиеся спекуляции о возможных попытках США ослабить курс доллара. Поводом для слухов стало в том числе и сообщение Трампа в Twitter, которое звучало следующим образом: «Очень сильный доллар, очень слабая ФРС».

Ранее сам Трамп выражал обеспокоенность по поводу укрепления доллара по отношению к валютам стран, которые являются конкурентами США. Речь идет в частности о Китае, который американский президент не раз обвинял в намеренной девальвации юаня для поддержки внутреннего рынка.

Тем не менее, Министерство финансов США заявляет о готовности придерживаться договоренностей, достигнутых на июньской встрече G-20, исходя из которых стороны договорились не влиять на валютные курсы ради усиления своих внешнеторговых позиций.

Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году. Тогда это было связано c падением курса йены на фоне разрушительного землетрясения в Японии.