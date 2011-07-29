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Premarket США: S&P возвращается в диапазон 1260-1295 пунктов
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Premarket США: S&P возвращается в диапазон 1260-1295 пунктов
Экономика, 29 июл 2011, 16:54
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Premarket США: S&P возвращается в диапазон 1260-1295 пунктов
На открытии фондовых торгов в США в пятницу, 29 июля, ожидается снижение ведущих индексов: инвесторы демонстрируют осторожность в преддверии публикации блока данных макроэкономической статистики.

На открытии фондовых торгов в США в пятницу, 29 июля, ожидается снижение ведущих индексов. Инвесторы демонстрируют осторожность в преддверии публикации блока данных макроэкономической статистики.

В пятницу до открытия торгов Министерство торговли США (US Department of Commerce) опубликует предварительные показатели динамики ВВП страны по итогам II квартала 2011г. Аналитики ожидают роста на 1,8% - менее значительного, чем в предыдущем квартале. Напомним, за январь-март 2011г. ВВП США вырос на 1,9%. Данные Министерства торговли будут обнародованы в 16:30 мск.

После открытия торгов в центре внимания трейдеров окажутся еще два показателя. В 17:45 мск Ассоциация менеджеров в Чикаго опубликует данные индекса деловой активности по итогам июля 2011г. После этого, в 17:55 мск, Мичиганский университет представит показатели индекса потребительского доверия за аналогичный период.

Кроме того, инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг долгового потолка. Конгресс США до сих пор не принял решения относительно кредитного лимита. Накануне в Палате представителей Конгресса должно было состояться голосование по вопросу увеличения потолка госдолга. Ожидалось, что на нем будет рассматриваться план, предложенный республиканской партией. Однако позднее голосование было по неизвестной причине перенесено на неопределенный срок.

Напомним, если в США не будет достигнута договоренность о повышении верхнего предела заимствований, 2 августа страну ждет дефолт по ее долговым обязательствам. В настоящий момент внешний долг Вашингтона составляет 14,3 трлн долл., дефицит бюджета страны - 1,5 трлн долл.

Негативная тенденция ожидается и среди основных сырьевых компаний США. В частности, следует ожидать снижения котировок ключевых представителей металлургического сектора. Несмотря на небольшое повышение цен на золото, корпоративные новости создают для компаний этой отрасли негативный фон. Так, чистая прибыль крупнейшей в США золотодобывающей компании Newmont Mining по итогам II квартала 2011г. в пересчете на обыкновенную акцию составила 0,90 долл., в то время как аналитики ожидали 0,99 долл. Кроме того, ожидается отчет одной из крупнейших нефтегазовых компаний США - Chevron.

По состоянию на 15:40 мск котировки фьючерсов на индекс Dow Jones снизились на 60 пунктов (-0,49%), на индекс S&P - на 6 пунктов (-0,46%), на индекс NASDAQ - на 8,75 пунктов (-0,37%).

В пятницу ситуация на торгах в США станет еще более устрашающей для "быков". Накануне попытка отскока вверх не увенчалась успехом, и индекс S&P завершил день ровно на уровне поддержки 1300 пунктов. Чуть ниже, на 1295 пунктах, располагается еще одна сильная поддержка, но динамика фьючерсов на американские индексы указывает, что S&P провалится ниже этой отметки уже с открытия. Таким образом индекс войдет в широкий консолидационный диапазон 1260-1295 пунктов, до нижней границы которого предстоит падать на ощутимые 2,7%. Поскольку 29 июля и 1 августа - это последние дни когда осторожные игроки могут распродать бумаги перед дефолтом США, значительная часть падения на 2,7% может прийтись уже на пятницу. Такая ситуация заставит индекс ММВБ опуститься ниже уровня поддержки 1700 пунктов, который по состоянию на 15:40 мск уверенно держался благодаря созданному накануне вечером заделу (когда ММВБ подскочил с 1710 до 1720 пунктов). Время, когда можно было уверенно выкупать любые распродажи, похоже, уходит.

Quote.rbc.ru

Теги: Ассоциация Менеджеров
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