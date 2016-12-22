МЧС сообщило о возгорании из-за удара молнии у месторождения «Роснефти»

На Правдинском месторождении в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа 28 июня около 23:00 по местному времени (в 21:00 мск) произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.
По предварительным данным, из-за удара молнии на территории выгорела трава на площади 500 кв м.
«Ликвидацией возгорания занимались не наши подразделения, а ведомственная пожарная охрана. Наш дознаватель еще работает над установлением причин. Предварительно — из-за грозы», — сказали в ведомстве.
По словам собеседника РБК, угрозы инфраструктуре и объектам нефтяников не было. Возгорание ликвидировали около трех часов ночи по местному времени (в 01:00 мск).
Местные СМИ отмечают, что столбы пламени и густой дым были видны за несколько километров.
Оператором Правдинского месторождения является дочерняя компания «Роснефти» «Роснефть-Юганскнефтегаз».
«Промышленные объекты не были затронуты возгоранием. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме», — сказал РБК представитель «Роснефти».
В пресс-службе «РН-Юганскнефтегаз» РБК добавили, что очаг возгорания находился на удалении от объектов нефтегазодобычи. Также компания подтвердила, что предположительной причиной происшествия стал удар молнии в сухую растительность.
Правдинское месторождение по величине извлекаемых запасов относится к классу крупных. Оно находится в 40 км к юго-западу от Сургута. Как следует из данных на сайте «Роснефти», залежи обеспечивают добычу ежегодно более 2 млн т нефти и 160 млн куб м газа.