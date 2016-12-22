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МЧС сообщило о возгорании из-за удара молнии у месторождения «Роснефти»
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МЧС сообщило о возгорании из-за удара молнии у месторождения «Роснефти»
Экономика, 13:34
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МЧС сообщило о возгорании из-за удара молнии у месторождения «Роснефти»
По данным МЧС и оператора Правдинского месторождения, дочки «Роснефти», возгорание могло произойти из-за удара молнии в сухую растительность. Промышленные объекты не пострадали, поскольку очаг располагался на удалении от них
Фото: "Это Юганск, детка!" / Вконтакте

На Правдинском месторождении в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа 28 июня около 23:00 по местному времени (в 21:00 мск) произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По предварительным данным, из-за удара молнии на территории выгорела трава на площади 500 кв м.

«Ликвидацией возгорания занимались не наши подразделения, а ведомственная пожарная охрана. Наш дознаватель еще работает над установлением причин. Предварительно — из-за грозы», — сказали в ведомстве.

По словам собеседника РБК, угрозы инфраструктуре и объектам нефтяников не было. Возгорание ликвидировали около трех часов ночи по местному времени (в 01:00 мск).

Местные СМИ отмечают, что столбы пламени и густой дым были видны за несколько километров.

Оператором Правдинского месторождения является дочерняя компания «Роснефти» «Роснефть-Юганскнефтегаз».

«Промышленные объекты не были затронуты возгоранием. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме», — сказал РБК представитель «Роснефти».

В пресс-службе «РН-Юганскнефтегаз» РБК добавили, что очаг возгорания находился на удалении от объектов нефтегазодобычи. Также компания подтвердила, что предположительной причиной происшествия стал удар молнии в сухую растительность.

Правдинское месторождение по величине извлекаемых запасов относится к классу крупных. Оно находится в 40 км к юго-западу от Сургута. Как следует из данных на сайте «Роснефти», залежи обеспечивают добычу ежегодно более 2 млн т нефти и 160 млн куб м газа.

Авторы: Анна Трунина, Тимофей Дзядко, Илья Немченко.
Теги: «Роснефть» , ХМАО Югра , возгорание
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