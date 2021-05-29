Байден предложил бюджет с самыми высокими расходами со Второй мировой

Президент представил бюджет с расходами $6 трлн. Если он будет принят, это будут самые высокие расходы США со времен Второй мировой войны

Фото: Zuma / ТАСС

Президент США Джо Байден представил проект бюджета США на 2022 финансовый год (начнется 1 октября 2021 года), в котором заложены государственные расходы в объеме $6 трлн. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Как писала The New York Times, если бюджет будет принят в таком объеме, он выведет США на самый высокий уровень государственных расходов со времен Второй мировой войны.

В свою очередь USA Today сообщает, что в 1946 году американский долг достиг своего пика и составил 106% ВВП. По плану Байдена, к 2031 году прогнозируется рост долга до 117%.

Так, в проекте бюджета предполагается потратить $715 млрд на оборонную сферу и Пентагон, в том числе инвестировать в военные суда и истребители, а также в развитие гиперзвукового оружия и систем оружия «следующего поколения», поднять зарплату военным.