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Экономика ,  
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Байден предложил бюджет с самыми высокими расходами со Второй мировой

Президент представил бюджет с расходами $6 трлн. Если он будет принят, это будут самые высокие расходы США со времен Второй мировой войны
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Президент США Джо Байден представил проект бюджета США на 2022 финансовый год (начнется 1 октября 2021 года), в котором заложены государственные расходы в объеме $6 трлн. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Как писала The New York Times, если бюджет будет принят в таком объеме, он выведет США на самый высокий уровень государственных расходов со времен Второй мировой войны.

В свою очередь USA Today сообщает, что в 1946 году американский долг достиг своего пика и составил 106% ВВП. По плану Байдена, к 2031 году прогнозируется рост долга до 117%.

Так, в проекте бюджета предполагается потратить $715 млрд на оборонную сферу и Пентагон, в том числе инвестировать в военные суда и истребители, а также в развитие гиперзвукового оружия и систем оружия «следующего поколения», поднять зарплату военным.

Госдеп запросил $810 млн на вещание в России, Китае и Иране
Политика
Фото:Stefani Reynolds / Bloomberg

Еще $617 млн планируется выделить на адаптацию к изменениям климата и борьбу с этими процессами.

Помимо этого, президент включил в бюджет финансирование развития инфраструктуры, дошкольного образования, а также ряда программ в области здравоохранения и помощи бедным.

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Часть своих инициатив Байден предложил проинвестировать за счет повышения налогов для корпораций и самых обеспеченных американцев.

«Бюджет инвестирует непосредственно в американский народ и укрепит экономику нашей страны, улучшит наше финансовое здоровье в долгосрочной перспективе. <...> Это поможет нам добиться восстановления, которое будет всеобъемлющим, устойчивым и сильным», — говорится в сопроводительной записке президента.

Ранее Госдеп запросил из федерального бюджета на 2022 финансовый год более $810 млн на иностранное вещание. В качестве ключевых стран там назвали Китай, Россию и Иран. «При запрошенном финансировании USAGM (Агентство по глобальным медиа — РБК) будет ориентироваться на вещание на ключевых рынках, таких как Китай, Россия и Иран, страны Ближнего Востока и Африки, сталкивающиеся с насильственным экстремизмом, изменением климата, кризисом в области общественного здравоохранения, угрозами демократическим ценностям и укреплением авторитарных режимов», — говорится в пояснительной записке.

Автор
Мария Лисицына
Джо Байден бюджет США
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