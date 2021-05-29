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Доходы власти ,  
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Самые высокие доходы в системе Минфина и Минэка получили два экономиста

Финансово-экономический блок правительства отчитался о доходах своих служащих. Самые высокие семейные доходы за 2020 год в системе Минфина и Минэкономразвития получили директор финансового НИИ и ректор внешнеторговой академии
Владимир Назаров
Владимир Назаров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Минфин и Минэкономразвития разместили на своих сайтах ежегодные сведения о доходах и имуществе своих служащих (здесь и здесь), их проанализировал РБК.

В системе Минфина (само ведомство и подведомственные ему учреждения) самый высокий семейный доход за 2020 год получил директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина, экономист Владимир Назаров. Вместе с супругой он заработал почти 62,4 млн руб., индивидуально — 46,2 млн руб. За 2019 год доход Назарова составлял около 31,7 млн руб., вместе с супругой — 35,8 млн руб.

Назаров возглавляет НИФИ Минфина с 2013 года. До этого он занимался наукой в РАНХиГС и Институте экономической политики имени Е.Т. Гайдара.

По индивидуальному доходу первое место в Минфине и подведомственных ему учреждениях занимает директор департамента финансовой политики Иван Чебесков — 49,2 млн руб. в 2020 году. В 2009–2013 годах он был директором по продаже акций в «ВТБ Капитале», в 2013–2016 годах — исполнительным директором российской «дочки» швейцарского банка UBS, в 2017–2020 годах занимал пост вице-президента ВТБ и другие руководящие должности в компаниях группы.

Министр финансов Антон Силуанов в 2020 году получил доход в 34,9 млн руб. (супруги у него нет), раскрывало правительство в апреле. В системе Минфина четыре человека заработали больше Силуанова — Чебесков, Назаров, заместитель министра Павел Кадочников (44,1 млн руб.), статс-секретарь, заместитель министра Алексей Сазанов (45,6 млн руб.). С учетом доходов супруга (супруги) девять чиновников имели доход больший, чем у министра.

В системе Минэкономразвития самый высокий семейный доход — у ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), экономиста Сергея Синельникова-Мурылева и его супруги: около 79,2 млн руб. за 2020 год. За 2019 год ректор ВАВТ и его супруга получили такой же доход. Индивидуально Синельников-Мурылев заработал в 2020 году 70,4 млн руб. Синельников-Мурылев также является проректором по науке РАНХиГС. В 2019 году он занял третье место по доходам среди ректоров государственных вузов, сообщал РБК.

Без учета подведомственных учреждений больше всего в Минэкономразвития заработал первый заместитель министра Андрей Иванов — почти 61,5 млн руб. В середине 2020 года Иванов перешел в Минэкономразвития из Минфина, где занимал должность замминистра.

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Министр экономического развития Максим Решетников в 2020 году получил доход 22,7 млн руб. В его министерстве восемь чиновников заработали в 2020 году больше министра, в том числе его советники Лекарев А.Г. и Григорьев А.А. Доход нескольких служащих Минэкономразвития в 2020 году частично сложился из единовременной субсидии на приобретение жилья (от 2 до 18 млн руб.). РБК писал, что ежегодно бюджет выделяет несколько миллиардов рублей на такие субсидии чиновникам на приобретение жилых помещений.

Авторы
Юлия Криган Юлия Криган, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Минфин Минэкономразвития Владимир Назаров декларации о доходах
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