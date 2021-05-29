Самые высокие доходы в системе Минфина и Минэка получили два экономиста

Финансово-экономический блок правительства отчитался о доходах своих служащих. Самые высокие семейные доходы за 2020 год в системе Минфина и Минэкономразвития получили директор финансового НИИ и ректор внешнеторговой академии

Владимир Назаров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Минфин и Минэкономразвития разместили на своих сайтах ежегодные сведения о доходах и имуществе своих служащих (здесь и здесь), их проанализировал РБК.

В системе Минфина (само ведомство и подведомственные ему учреждения) самый высокий семейный доход за 2020 год получил директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина, экономист Владимир Назаров. Вместе с супругой он заработал почти 62,4 млн руб., индивидуально — 46,2 млн руб. За 2019 год доход Назарова составлял около 31,7 млн руб., вместе с супругой — 35,8 млн руб.

Назаров возглавляет НИФИ Минфина с 2013 года. До этого он занимался наукой в РАНХиГС и Институте экономической политики имени Е.Т. Гайдара.

По индивидуальному доходу первое место в Минфине и подведомственных ему учреждениях занимает директор департамента финансовой политики Иван Чебесков — 49,2 млн руб. в 2020 году. В 2009–2013 годах он был директором по продаже акций в «ВТБ Капитале», в 2013–2016 годах — исполнительным директором российской «дочки» швейцарского банка UBS, в 2017–2020 годах занимал пост вице-президента ВТБ и другие руководящие должности в компаниях группы.

Министр финансов Антон Силуанов в 2020 году получил доход в 34,9 млн руб. (супруги у него нет), раскрывало правительство в апреле. В системе Минфина четыре человека заработали больше Силуанова — Чебесков, Назаров, заместитель министра Павел Кадочников (44,1 млн руб.), статс-секретарь, заместитель министра Алексей Сазанов (45,6 млн руб.). С учетом доходов супруга (супруги) девять чиновников имели доход больший, чем у министра.