Набиуллина заявила, что в ЦБ не обсуждают привязку курса рубля к золоту

Привязка курса рубля не обсуждается, сказала глава ЦБ. Ранее Патрушев заявил о работе над созданием финансовой системы, в которой курс рубля был бы привязан в том числе к золоту. В Кремле затем подтвердили обсуждение инициативы

В Центробанке не обсуждают привязку курса рубля к золоту, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, трансляция ведется на YouTube.

«Что касается привязки курса рубля к золоту — это не обсуждается никак», — заверила глава Центробанка.

О возможной привязке курса рубля к золоту заявил 26 апреля секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Российской газете». По его мнению, в целях «суверенизации» платежные средства в любой национальной финансовой системе должны обладать ценовой устойчивостью и внутренней ценностью без привязки к доллару. Сейчас эксперты работают над проектом по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы.

«В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности», — рассказал Патрушев.

Тремя днями позднее слова Патрушева подтвердил представитель российского президента Дмитрий Песков. Его спросили, ведется ли обсуждение создания в стране финансовой системы, в рамках которой курс российской валюты будет привязан к золоту и валютным ценностям. «Этот вопрос обсуждается в настоящее время», — сказал Песков, передавал ТАСС.

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В начале апреля министр финансов Антон Силуанов сообщил о совместной с Центробанком работе над мерами по увеличению прогнозируемости курса рубля. «Будем вырабатывать меры по тому, чтобы курс <...> был менее волатильный», — сказал тогда глава Минфина. Силуанов добавил, что укрепление курса рубля после падения в конце февраля стало ожидаемым благодаря сильному платежному балансу, поскольку экспорт энергоресурсов остался на прежнем уровне.

Американские власти тогда же назвали укрепление курса рубля в конце марта «искусственной накачкой» Центробанком и правительством. В Белом доме сочли, что курс российской валюты не является реальным отражением положения дел в экономике страны.