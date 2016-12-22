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Власти запретят ввоз из Абхазии всех товаров растительного происхождения
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Власти запретят ввоз из Абхазии всех товаров растительного происхождения
Экономика, 19:23
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Власти запретят ввоз из Абхазии всех товаров растительного происхождения
Россельхознадзор из-за распространения в Абхазии «опасного коричнево-мраморного клопа» вводит со 2 апреля ограничение на ввоз в Россию всех товаров растительного происхождения
Фото: Нина Зотина / «РИА Новости»

Россия со 2 апреля запретит ввоз всех абхазских товаров растительного происхождения из-за «критической фитосанитарной обстановки», сложившейся в Абхазии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Россельхознадзора.

Ограничения вызваны распространением на территории Абхазии карантинного для стран — членов Евразийского экономического союза коричнево-мраморного клопа. Наличие насекомого было выявлено в ходе мониторинга 24–25 марта.

Помимо товаров растительного происхождения ограничивается ввоз многооборотной тары и древесно-упаковочного материала. Под товарами растительного происхождения понимаются зерно и продукты его переработки, макаронные и хлебобулочные изделия, свежие плоды, овощи, различные виды крахмала, сахар и его заменители, кондитерские товары, говорится в учебном пособии «Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и растительного происхождения».

По расчетам РБК на основе данных ФТС, в 2017 году Абхазия поставила в Россию около 10,2 тыс. т растительной продукции на $4,3 млн. Самые большие объемы поставок пришлись на долю цитрусовых (7,9 тыс. т на $2,3 млн), а также томаты и огурцы.

Пресс-секретарь Россельхознадзора в комментарии для РБК отметила, что «мраморный клоп поселяется в жилищах и источает крайне неприятный запах». «В Абхазии зафиксированы случаи, когда люди просто бросали дома, пораженные клопом», — сказала она.

Мраморный клоп, который массово распространен в Абхазии и был занесен в республику из Грузии, качественно отличается от аналогичной особи, встречающейся в Америке.

В прошлом году мраморный клоп уничтожил 50% урожая мандаринов и 70% урожая фундука в Абхазии, рассказывал президент страны Рауль Хаджимба, назвав колоссальным ущерб, нанесенный нашествием этого насекомого.

Авторы: Павел Казарновский, Наталья Новопашина, Елена Сухорукова.
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