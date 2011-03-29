Нефть снизилась на спекуляциях о восстановлении поставок из Ливии

Цены на нефть продолжили снижаться в первый день новой недели, 28 марта, отражая надежды участников рынка на скорое возобновление экспортных поставок нефти Ливии, вызванные последними новостями из страны.

Цены на нефть продолжили снижаться в первый день новой недели, 28 марта, отражая надежды участников рынка на скорое возобновление экспортных поставок нефти Ливии, вызванные последними новостями из страны.



По итогам торгов 28 марта, на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в мае снизилась на 1,42 долл., до 103,98 долл./барр. На InterContinental Exchange в Лондоне майский контракт на нефть Brent Crude подешевел на 0,79 долл., закрывшись на отметке 114,80 долл./барр.



Очередные репортажи из Ливии в понедельник принесли с собой известия о новых успехах повстанцев. Накануне при поддержке авиации союзников оппозиции удалось отбить у ливийской армии города Адждабия, Брега, Бин Джавад и Рас-Лануф. Кроме того, повстанцы чуть было не взяли родной город Муаммара Каддафи Сирт.



Среди участников рынка нефти эти события вызвали спекуляции о том, что поставки нефти из Ливии могут возобновиться раньше, чем ожидалось ранее, в особенности учитывая, что оппозиция удвоила усилия по возвращению ливийской нефти на рынки. Как сообщил один из дипломатов в Совете Безопасности ООН, санкции ООН против Ливии не распространяются на продажу нефти повстанцами.



Оппозиционные силы, взявшие под свой контроль некоторые нефтеналивные терминалы и перерабатывающие заводы, договорились с Катаром об экспорте подконтрольной им нефти. По заявлению представителя повстанцев, экспорт нефти из Ливии может возобновиться "менее, чем через неделю". По данным оппозиционного Национального переходного совета Ливии, добыча нефти на подконтрольных оппозиции месторождениях осуществляется в объеме 100-130 тыс. барр./сут. и может быть увеличена до 300 тыс. барр./сут.



В понедельник Катар признал оппозиционный Национальный переходный совет Ливии единственным законным органом власти, представляющим интересы ливийского народа. Таким образом, Катар стал первой арабской страной и второй страной в мире вслед за Францией, официально признавшей новое правительство Ливии.



Впрочем, радость оппозиционеров и участников рынка может быть преждевременной, отмечают аналитики. По сообщениям, ливийская армия оставляет утраченные позиции в относительном порядке, это указывает на то, что Каддафи сохраняет контроль над армией. Следующие несколько дней покажут, будут ли военные силы Каддафи разбита, или же они уйдут в оборону, доставив союзникам еще много проблем.



Кроме того, оппозиция может столкнуться со значительными трудностями, пытаясь возобновить отгрузки нефти. "Теоретически помощь Катара и победы повстанцев могут ускорить усилия Ливии по возобновлению поставок нефти, - комментирует ситуацию аналитик компании Summit Energy Мэтт Смит (Matt Smith). - Однако сохраняется еще множество логистических проблем. Много рабочих покинуло нефтяную индустрию Ливии".



"Учитывая продолжающиеся военные действия и действующие санкции, вывезти нефть из страны будет нелегко, несмотря на признание некоторыми правительствами Запада Национального переходного совет в Бенгази законным органом власти в Ливии, - отмечают аналитики Barclays Capital. - Более того не совсем неясно, сколько месторождений находится под контролем повстанцев и распространяется ли их контроль на нефтяные терминалы. И, наконец, проблемой может стать страховка танкера, который будет забирать нефть из портов страны. Сохраняется серьезная правовая и контрактная основа, регулирующая всю нефтеторговлю, так что до того как появится единое правительство, будет чрезвычайно трудно обеспечить постоянный поток нефти из Ливии".



Наиболее заметной чертой рынка нефти в последнее время стали низкие объемы торгов, отражающие рост неуверенности в отношении событий на Ближнем Востоке и Японии, неопределенность касательно дальнейших перспектив экономики еврозоны и дебаты ФРС по поводу дальнейшей реализации политики валютного стимулирования.



"Политическая напряженность на Ближнем Востоке потеряла свою прежнюю актуальность, - указывает начальник аналитического отдела ЗАО ФЦ "Инфина" Александр Иванищев. - Это обстоятельство может негативно отразиться на динамике нефтяных цен. Диапазон колебаний фьючерса Brent в последние дни значительно сузился до 114,05 (МА11)/115,2 (МА5). Нефтяные цены начинают снижаться, реагируя на утрату войсками Каддафи стратегической инициативы. Спекулянты на рынке нефтяных фьючерсов в последние недели сокращают свои длинные позиции. Об этом наглядно говорит динамика общего объема открытых торговых позиций по фьючерсу Brent (индикатор OBV-Comp). Максимальный объем открытых позиций пришелся на конец февраля, когда нефтяной фьючерс штурмовал отметку 120 долл. Весьма показательно, что отскок цен к нынешнему уровню примерно 115 долл. после мартовской коррекции не был поддержан адекватным ростом объема открытых позиций, то есть спекулянты не верят в перспективу дальнейшего роста цен. Если индикатор OBV-Comp пробьет вниз среднесрочный восходящий тренд, то фиксация прибыли по длинным позициям получит дальнейшее развитие".



Департамент аналитической информации РБК