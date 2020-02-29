Эксперты спрогнозировали рост в 2020 году внешнего долга бизнеса в России

Внешний долг российского частного сектора в 2020 году может вырасти до $409 млрд, ожидает Центр развития ВШЭ. В прошлом году компании и банки суммарно начали занимать за рубежом больше, чем отдавать

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Объем погашения внешних обязательств предприятий и банков в 2020 году останется на уровне 2019 года впервые после стабильного роста платежей в последние годы. С учетом увеличения новых займов внешний долг всего частного сектора по итогам 2020 года может возрасти. Такую оценку приводит Центр развития ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе» (.pdf).

Банки стабильно сокращали свои внешние обязательства с середины 2014 года. У предприятий снижение внешнего долга было не таким устойчивым и возобновилось после паузы 2016–2017 годов.

Однако разворот траектории произошел в 2019 году, когда темпы погашения внешнего долга замедлились. Эта тенденция продолжится в 2020 году, и в результате с высокой долей вероятности общий объем внешнего долга частного сектора при сохранении рефинансирования на текущем уровне возрастет, прогнозируют эксперты ВШЭ.

Предпосылки роста долга

Платежи бизнеса по внешним обязательствам пошли на убыль в 2019 году после непрерывного роста в предыдущие три года. Объем расчетов упал на 10,6% — с $122 млрд в 2018 году до $109 млрд в 2019-м.