FT назвала наиболее укрепившуюся валюту в 2024 году

FT: аргентинский песо стал самой укрепившейся валютой в 2024 году

За песо следует турецкая лира. Валютные резервы аргентинского ЦБ практически опустошены из-за поддержки высокого курса национальной валюты, отмечает FT

Аргентинский песо в 2024 году стал самой укрепившейся валютой, пишет Financial Times.

По данным Банка международных расчетов, которые проанализировала аргентинская консалтинговая компания GMA Capital, за 11 месяцев этого года аргентиская валюта укрепилась на 44% по отношению к корзине валют торговых партнеров с учетом трехзначной инфляции в Аргентине. За песо следует турецкая лира, которая выросла на 21,2%.

Укрепление курса песо повлияло на легальный и нелегальный параллельный рынок валют, где аргентинцы покупают доллары из-за ограничений доступа к официальному курсу обмена. FT отмечает, что средняя зарплата в Аргентине в долларовом выражении по параллельному курсу выросла с декабря 2023 года по октябрь 2024-го почти в два раза — до $990. Его в стране называют голубым долларом (Dólar Blue). При этом ранее песо обесценивался в течение 7 лет.

При этом газета отмечает, что валютные резервы ЦБ Аргентины практически опустошены из-за поддержки высокого курса песо и регулятор «изо всех сил» пытается их восстановить. Аналитики опасаются, что из-за быстрого обесценивания реала в соседней Бразилии и в случае реализации угроз избранного президента США Дональда Трампа о повышении тарифов в Аргентине может внезапно произойти девальвация. «Если песо продолжит расти или произойдет крупный внешний шок, спрос на дешевые доллары может резко возрасти, что увеличит риск девальвации», — отметил руководитель исследований инвестиционного банка BancTrust Рамиро Бласкес.

Директор аргентинского аналитического центра Мартин Рапетти считает, что власти скорее всего смогут продолжать текущую валютную политику в 2025 году, однако длительное сохранение сильного курса маловероятно. По его мнению, «настоящее испытание» ждет песо, когда президент Хавьер Милей отменит валютный контроль, что он обещал сделать к концу 2025-го.