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Орешкин увидел «позитивный импульс» для экономики от роста денежной массы

В начале 2023 года экономику России ждет «позитивный импульс» от реализации накопленной денежной массы, прогнозирует помощник президента Максим Орешкин. Наибольший объем средств пока осел на корпоративных счетах
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Сегодня есть основания считать, что темпы экономического роста в 2023 году могут значительно ускориться, заявил в интервью РБК помощник президента Максим Орешкин. По его словам, за 2022 год в России накопился значительный объем денежной массы, который пока не участвует в экономических процессах.

«Есть предпосылки к тому, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться. Что имеется в виду? У нас довольно большой сейчас нереализованный потенциал роста денежной массы. К настоящему моменту с начала года денежная масса выросла где-то примерно на 13 трлн руб., на 20%, но основной рост пришелся на счета предприятий. С начала года прирост рублевых остатков на счетах российских предприятий — 8 трлн руб., 34%. Это довольно большой объем средств, которые в экономику не идут», — сказал Орешкин.

По его словам, накопленный объем средств на корпоративных счетах «шаг за шагом» начнет приходить в экономику через рост заработных плат, инвестиции и пополнение запасов. Впрочем, позитивный тренд будет «робким», «уязвимым» и не сможет полностью пересилить волатильность в экономике, считает помощник президента.

«Да, у нас, понятно, что где-то будут какие-то просадки небольшие, тренд будет оставаться волатильным. Но вот эти фундаментальные факторы говорят о том, что в начале следующего года хороший позитивный импульс в экономике у нас будет», — считает Орешкин.

По данным ЦБ на 1 ноября 2022 года, денежный агрегат М2 (наличные деньги в обращении и депозиты в рублях) увеличился на 24% в годовом выражении, до 75,6 трлн руб. Как ранее писал РБК, аналитики SberCIB предупреждали, что рост широкой денежной массы (включает в себя М2 и валютные депозиты) в 2023 году может внести вклад в размере 3,9–4,5 процентного пункта в прогнозную инфляцию.

В условиях, когда идет девалютизация и сбережений (причем как компаний, так и населения), и внешних экономических расчетов, происходит перераспределение внутри широкой денежной массы от валютной составляющей в сторону рублевой, что выливается в опережающий рост М2, пояснил в интервью РБК 27 декабря зампред ЦБ Алексей Заботкин. При этом динамика широкой денежной массы, если посмотреть год к году, в последние месяцы колебалась в диапазоне 10–11%, что вблизи верхней границы диапазона за последние годы и в целом чуть ниже, чем темпы накопленной инфляции, указывал он. «Cкорее всего, в следующем году эти эффекты будут гораздо ниже», — считает Заботкин.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Илья Доронов
Экономика Максим Орешкин денежная масса
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