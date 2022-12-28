Орешкин увидел «позитивный импульс» для экономики от роста денежной массы

В начале 2023 года экономику России ждет «позитивный импульс» от реализации накопленной денежной массы, прогнозирует помощник президента Максим Орешкин. Наибольший объем средств пока осел на корпоративных счетах

Максим Орешкин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Сегодня есть основания считать, что темпы экономического роста в 2023 году могут значительно ускориться, заявил в интервью РБК помощник президента Максим Орешкин. По его словам, за 2022 год в России накопился значительный объем денежной массы, который пока не участвует в экономических процессах.

«Есть предпосылки к тому, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться. Что имеется в виду? У нас довольно большой сейчас нереализованный потенциал роста денежной массы. К настоящему моменту с начала года денежная масса выросла где-то примерно на 13 трлн руб., на 20%, но основной рост пришелся на счета предприятий. С начала года прирост рублевых остатков на счетах российских предприятий — 8 трлн руб., 34%. Это довольно большой объем средств, которые в экономику не идут», — сказал Орешкин.

По его словам, накопленный объем средств на корпоративных счетах «шаг за шагом» начнет приходить в экономику через рост заработных плат, инвестиции и пополнение запасов. Впрочем, позитивный тренд будет «робким», «уязвимым» и не сможет полностью пересилить волатильность в экономике, считает помощник президента.

«Да, у нас, понятно, что где-то будут какие-то просадки небольшие, тренд будет оставаться волатильным. Но вот эти фундаментальные факторы говорят о том, что в начале следующего года хороший позитивный импульс в экономике у нас будет», — считает Орешкин.

По данным ЦБ на 1 ноября 2022 года, денежный агрегат М2 (наличные деньги в обращении и депозиты в рублях) увеличился на 24% в годовом выражении, до 75,6 трлн руб. Как ранее писал РБК, аналитики SberCIB предупреждали, что рост широкой денежной массы (включает в себя М2 и валютные депозиты) в 2023 году может внести вклад в размере 3,9–4,5 процентного пункта в прогнозную инфляцию.

В условиях, когда идет девалютизация и сбережений (причем как компаний, так и населения), и внешних экономических расчетов, происходит перераспределение внутри широкой денежной массы от валютной составляющей в сторону рублевой, что выливается в опережающий рост М2, пояснил в интервью РБК 27 декабря зампред ЦБ Алексей Заботкин. При этом динамика широкой денежной массы, если посмотреть год к году, в последние месяцы колебалась в диапазоне 10–11%, что вблизи верхней границы диапазона за последние годы и в целом чуть ниже, чем темпы накопленной инфляции, указывал он. «Cкорее всего, в следующем году эти эффекты будут гораздо ниже», — считает Заботкин.