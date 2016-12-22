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Россия поднялась на второе место в рейтинге развивающихся рынков
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Россия поднялась на второе место в рейтинге развивающихся рынков
Экономика, 17:30
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Россия поднялась на второе место в рейтинге развивающихся рынков
Россия поднялась на пять позиций в рейтинге развивающихся рынков, который составляет агентство Bloomberg. Впереди России теперь осталась лишь Малайзия
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Агентство Bloomberg опубликовало обновленный рейтинг 20 развивающихся рынков. В новой версия Россия, которая полгода назад была лишь седьмой, вышла на второе место. За шесть месяцев России удалось опередить Польшу, Турцию, Китай, Индонезию и Филиппины и приблизиться к оставшейся на первом месте Малайзии.

Индекс России, который основан на прогнозе роста ВВП, суверенном кредитном рейтинге, состоянии рынков акций, облигаций и валютных резервов, в новой версии рейтинга вырос с 0,88 до 2,36 балла.

Аналитики Bloomberg не указали, что именно повлияло на изменение позиции России в рейтинге, однако подчеркнули проблемы у остальных стран. Так, падение темпов роста экономики Турции и усиление инфляции привело к тому, что эта страна опустилась на последнее место в рейтинге. Высокая инфляция и дефицит торгового баланса испортили показатели Филиппин.

Кроме того, на развивающихся рынках сказалось торговое противостояние США и Китая, занимающего в рейтинге третье место.

В Bloomberg отмечают, что четыре из шести лидеров представляют в рейтинге Азию. Две оставшиеся страны — это Россия и Колумбия, которая опередила другие страны Латинской Америки.

Накануне аналитики Bloomberg сообщили, что рубль впервые за последние полгода стал самой рисковой валютой в мире, оставив позади турецкую лиру. Авторы рейтинга объяснили происходящее снижением нефтяных котировок, сохраняющейся угрозой введения новых американских санкций и усилением напряженности на востоке Украины после инцидента в Черном море. Лира же немного укрепилась после решения ЦБ Турции повысить учетную ставку и снятия части американских ограничений.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Рейтинг
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