Кудрин рассказал о доле неиспользуемых земель в России

Не используется более половины земли, находящейся в собственности государства, это нереализованный ресурс для развития страны, считает глава Счетной палаты

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Более 60% земли, находящейся в федеральной собственности, не используется, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет», передает корреспондент РБК.

«Десять лет назад, когда я был министром [финансов], каждый год встречался с председателем резервной системы. Гринспен (Алан Гринспен, председатель Федеральной резервной системы США в 1997–2006 годах. — РБК) мне говорил: «Я буду мониторить Россию по такому показателю — оборот земли. Когда я увижу, что эта сфера является открытой, прозрачной, здесь идет мощный оборот земли, я буду говорить, что это страна рыночная», — сказал Кудрин.

«Значит, сегодня у нас в стране частных земель — 8%. 35% [земли] нераспределенной, то есть не определенной по собственности, неразграниченной. Из федеральной собственности 65% не используется. Это неиспользованный ресурс для развития, без качественного оборота земли у нас имущественные отношения, отношения собственности будут тормозиться. Вот почему я считаю, что в таких сферах, прежде всего, государственного контроля Счетная палата может серьезно разбираться», — добавил он.

В декабре прошлого года эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) пришли к выводу, что в России не используются около 100 млн пригодных для посева гектаров земли. Для сравнения: в 1990 году бесхозных земель было только 8,3 млн га.

В частности, в проведенной в 2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи не учитывался 51 млн га земли, так как ее владельцев найти не удалось. Еще 30 млн га не были ни за кем закреплены, а 17 млн га не использовались.