BP запретили заключать новые контракты с властями США

Британская нефтегазовая компания BP и аффилированные с ней компании временно отстранены от заключения новых контрактов с правительством США из-за разлива нефти в Мексиканском залива в 2010г., говорится в сообщении Агентства по охране окружающей среды США (Environmental Protection Agency - EPA).

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Решение было принято, после того как британская компания официально признала себя виновной по 11 пунктам обвинения, выдвинутого Министерством юстиции США. BP признала вину в преступлениях, повлекших катастрофу и гибель 11 человек, в создании препятствий работе конгресса, в нарушении закона о чистой воде и соглашения о перелетных птицах.

В обмен на признание вины американский Минюст отказался от судебного преследования BP и наложил на компанию рекордный в истории США штраф - 5,5 млрд долл.

Вследствие решения EPA сама BP и аффилированные с ней компании какое-то время не смогут получать гранты от правительства США, заключать с ним контракты и прочие обеспеченные сделки до тех пор, пока BP не предоставит EPA достаточные доказательства соответствия федеральным стандартам ведения бизнеса. При этом решение EPA не затрагивает уже действующие контракты британской компании с американским правительством.

Отметим, что указанный штраф стал рекордным в истории США: ранее только фармацевтическая компания Pfizer в 2009г. выплатила 1,3 млрд долл. за мошенничество при рекламе обезболивающего.

Экологическая катастрофа у побережья США произошла 20 апреля 2010г. На нефтедобывающей платформе Deepwater Horizon, находившейся под управлением BP, произошел взрыв, в результате которого погибли 11 рабочих. Спустя два дня платформа затонула, а из поврежденной скважины на глубине 1,5 км в Мексиканский залив начала вытекать нефть.

В середине июля 2010г. утечку удалось остановить, однако за время аварии в воды залива вылилось около 4 млн барр. нефти. На сегодняшний день BP потратила уже более 14 млрд долл. на ликвидацию последствий экологической катастрофы и компенсации потерпевшим.