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Мантуров ответил на сообщения об отказе от поддержки машиностроения
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Мантуров ответил на сообщения об отказе от поддержки машиностроения
Экономика, 07:06
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Мантуров ответил на сообщения об отказе от поддержки машиностроения
Министр промышленности заявил, что рассчитывает на сохранение в бюджете поддержки машиностроения в 2019 году на том же уровне
Денис Мантуров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в министерстве рассчитывают на продолжение поддержки спроса в области машиностроения. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы от чего-то отказались? Почему вы называете антикризисными мерами эту поддержку, когда мы с вами кризиса не ощущаем?» — спросил Мантуров в кулуарах форума «Технопром-2018» в Новосибирске.

Министр добавил, что речь идет о стимулировании спроса. «В этом году из Резервного фонда мы получали средства на поддержку спроса на продукцию автопрома. Мы рассчитываем на то, что в планируемом бюджете на 2019 год будут предусмотрены средства на меры поддержки спроса», — сказал он, отвечая на вопрос РБК о возможном отказе от антикризисных мер поддержки машиностроения.

Мантуров не стал комментировать суммы и программы, так как бюджет находится в процессе формирования, но пообещал озвучить их в сентябре, после внесения бюджета в Госдуму. Говоря о поддержке судостроения, глава Минпромторга сказал, что в этой области есть госпрограмма на период до 2025 года, где предусмотрено выделение по 10 млрд руб. в год на меры развития. Возможно, в следующем году объем средств на дальнейшее стимулирование спроса в судостроении будет увеличен, добавил он.

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Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что рабочая группа при правительстве рассчитывает в 2019–2021 годах сократить антикризисные меры в ключевых отраслях машиностроения. По информации газеты, правительство может отказаться от субсидирования закупки инновационных вагонов, а также продукции судостроения и автопрома.​

Авторы: Людмила Подобедова, Павел Казарновский.
Теги: Денис Мантуров , Минпромторг
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