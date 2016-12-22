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СМИ узнали о возможном сворачивании антикризисных мер в машиностроении
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СМИ узнали о возможном сворачивании антикризисных мер в машиностроении
Экономика, 05:41
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СМИ узнали о возможном сворачивании антикризисных мер в машиностроении
Рабочая группа при правительстве предлагает частично отказаться от антикризисных мер: широкого субсидирования автопрома, судостроения, закупки инновационных вагонов
Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Рабочая группа ​правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019–2021 годы посчитала, что в ​ключевых отраслях машиностроения следует частично отказаться ​антикризисных мер. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания.

На это решение влияет в том числе «положительная динамика развития» автопрома, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, легкой промышленности и других отраслей, приводит газета выдержку из протокола.

В случае исполнения предложений рабочей группы, не будут выделены 2,5 млрд руб. в год на субсидирование закупки инновационных вагонов (с повышенной нагрузкой на ось в 25 тонн). Из списка субсидируемых отраслей может выпасть судостроение: комиссия предлагает Минпромторгу совместно с Объединенной судостроительной корпорацией разработать программу лизинга гражданских судов с учетом постепенного снижения бюджетных средств и перехода к рыночным механизмам.

Сокращение господдержки может коснуться и автопрома. В 2017 году на льготный автолизинг было выделено 13,75 млрд руб. «Эти субсидии в госпрограммах остались на прежнем уровне, но идея отказа от антикризисных мер поддержки может привести в перспективе к сворачиванию такой помощи». — пишет газета.

В разном виде господдержка машиностроению оказывалась с 2010-х и после введения санкций. Когда платежеспособный спрос на продукцию машиностроения начал падать, государство перешло к искусственному стимулированию спроса в автопроме. «Коммерсантъ» отмечает, что решение комиссии — намерение уйти от прямых субсидий. В то же время на 2019-2021 годы рассчитана программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», которая подразумевает выделение более 2 млрд руб.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: машиностроение , льготы
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