Экономисты назвали факторы выбора миллиардерами стран для жизни

Экономисты проанализировали факторы, влияющие на выбор миллиардерами стран резидентства. Сверхбогатые низким налогам предпочитают безопасность и низкий уровень неравенства

Монако (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Сверхбогатые предприниматели при выборе страны резидентства ориентируются в первую очередь не на низкие налоги, а на высокий уровень безопасности, низкие коррупцию и неравенство. Такие оценки, полученные в ходе моделирования с использованием регрессионного анализа, содержатся в работе главного научного сотрудника Центрального экономико-математического института РАН Владимира Попова, с которой ознакомился РБК.

В своей работе Попов опирается на глобальный рейтинг миллиардеров Forbes, объем ВВП в рассматриваемых странах, переменные Всемирного рейтинга счастья (включает в расчет ВВП на душу населения, масштабы социальной поддержки, ожидаемую продолжительность жизни, возможность граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и доверие к бизнесу и властям), распределение доходов (по коэффициенту Джини), а также уровень убийств.

Безопасность важнее налогов

Если зависимость между ставкой налогов и концентрацией сверхбогатых и существует, то она незначительна, заключает Попов. Более важную роль играют безопасность и качество жизни, а эти показатели выше в странах с высокими налогами. Богатство позволяет нанимать специалистов, которые за счет лазеек в законодательстве могут обеспечить низкие или нулевые налоги для своего клиента, отмечает Попов.

Логично было бы ожидать, что миллиардеры охотно принимают гражданство стран с низкими или нулевыми налогами (НДФЛ, налог на доходы от прироста капитала, налог на наследство), пишет экономист. Так происходит в случае с богатыми и развитыми налоговыми гаванями, такими как Гернси (входит в состав Нормандских островов, которые находятся под юрисдикцией британской королевской семьи), Гонконг, Монако и Лихтенштейн. Однако в менее развитых странах с низким или нулевым НДФЛ (например, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и ОАЭ) концентрация миллиардеров значительно меньше, чем в странах — лидерах по уровню НДФЛ, таких как Дания, Германия, Ирландия и Швеция.

К похожим выводам приходят и другие исследователи. Андрес Солимано, профессор экономики Массачусетского технологического института, в работе «Мобильность богатства: предпосылки для неравенства» указывает на слабую связь между НДФЛ и объемом средств в офшорах, ссылаясь на незначительный объем средств, которые держат в офшорах жители стран с высокими налогами, например Скандинавии.

Еще один вывод, к которому приходит Попов, заключается в том, что миллиардеры предпочитают страны с низким уровнем неравенства в доходах. Наличие миллиардеров, которое увеличивает неравенство на вершине пирамиды доходов, не увеличивает общее неравенство в доходах, измеряемое по выборке домохозяйств на основе коэффициента Джини (макроэкономический показатель, характеризующий степень неравенства распределения денежных доходов между различными группами населения), указывает эксперт.

Стремление к счастью

Регрессионный анализ показывает, что миллиардеры стремятся в наиболее счастливые страны — с наивысшим качеством жизни. На вершине Всемирного рейтинга счастья, который публикует ООН, в последние годы находятся скандинавские страны (Дания, Норвегия и Швеция), а также Финляндия, Исландия, Нидерланды, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Израиль. В «подвале» рейтинга — Бурунди, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Танзания, Йемен, Руанда, Сирия, Либерия, Гаити, Малави, Ботсвана и Афганистан.

Уровень счастья не оценивают в маленьких странах — налоговых гаванях, таких как Гернси, Лихтенштейн и Монако, однако на примере более чем 150 стран, по которым доступны данные о счастье, прослеживается соответствие между уровнем счастья и концентрацией миллиардеров, отмечает Попов. Миллиардеры, как показывает статистика, выбирают страны с высокой продолжительностью жизни, низким уровнем коррупции и неравенства.