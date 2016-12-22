ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,55 62,29 EUR Нал. 74,01 72,72 USD Бирж. 62,80 -0,16 EUR Бирж. 73,23 -0,06 USD ЦБ. 62,97 +0,03 EUR ЦБ. 73,34 -0,47 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8178,00 +263,00 IMOEX 2292,72 -0,02% RTSI 1151,74 +0,26% Brent 74,74 +0,34% DJIA 25451,06 -0,30% Nasdaq 7737,42 -1,46%
Экономисты назвали факторы выбора миллиардерами стран для жизни
Лента новостей
Сбербанк назвал небезопасные для использования банковских карт страны 08:41, Финансы Россиянам упростили порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ 08:39, Общество Экс-посол США в Киеве заявил о вторжении Красной армии на Украину 08:23, Политика Медведев выделил ОАК 1,3 млрд руб. на модернизацию производства Ил-96 08:07, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 07:56, РБК и Schneider Electric В Техасе в доме престарелых застрелили троих человек 07:27, Общество В США легкомоторный самолет экстренно сел на автомобильную трассу 07:14, Общество В Мексике в перестрелке полицейских с киллерами погибли пять человек 07:02, Общество Трамп назвал некомпетентными желающих добиться открытия границ демократов 06:42, Политика СМИ узнали о создании в КНДР группы по развитию диалога с Японией 06:10, Политика Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 05:55, Партнерский материал Владимир Войнович: «Жизнь действительно коротка». Фотогалерея 05:31, Фотогалерея  Два человека погибли при лесных пожарах в Калифорнии 05:16, Общество Трамп заявил о недопустимости иностранного вмешательства в выборы в США 04:50, Политика В Японии отменили более 30 авиарейсов из-за тайфуна «Джондари» 04:22, Общество Макрон рассказал о планах по созданию газопровода с Испанией 03:45, Политика Героем новых разоблачений автора статей о Вайнштейне стал директор CBS 03:33, Общество Полиция Нью-Йорка оцепила Trump Tower из-за подозрительного предмета 03:23, Общество Умер автор «Чонкина» писатель Владимир Войнович 02:55, Общество Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 02:53, РБК и Ингосстрах Режиссер заявил о появлении Кэрри Фишер в новом эпизоде «Звездных войн» 02:43, Общество СМИ узнали о визите Эрдогана в Германию впервые с 2014 года 02:08, Политика В штате Айдахо арестанты взломали тюремные счета и выкрали $225 тыс. 01:38, Общество Россияне опубликовали фотографии полного лунного затмения 01:37, Общество Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 01:29, РБК и Sony Bravia Мэттис выступил за постоянные контакты России и США на высшем уровне 01:21, Политика Украина заявила о цели Вселенского патриарха дать автокефалию Киеву 01:21, Политика Собянин уволил замглавы департамента экономической политики Москвы 00:52, Политика
Экономисты назвали факторы выбора миллиардерами стран для жизни
Экономика, 09:25
0
Экономисты назвали факторы выбора миллиардерами стран для жизни
Экономисты проанализировали факторы, влияющие на выбор миллиардерами стран резидентства. Сверхбогатые низким налогам предпочитают безопасность и низкий уровень неравенства
Монако (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Сверхбогатые предприниматели при выборе страны резидентства ориентируются в первую очередь не на низкие налоги, а на высокий уровень безопасности, низкие коррупцию и неравенство. Такие оценки, полученные в ходе моделирования с использованием регрессионного анализа, содержатся в работе главного научного сотрудника Центрального экономико-математического института РАН Владимира Попова, с которой ознакомился РБК.

В своей работе Попов опирается на глобальный рейтинг миллиардеров Forbes, объем ВВП в рассматриваемых странах, переменные Всемирного рейтинга счастья (включает в расчет ВВП на душу населения, масштабы социальной поддержки, ожидаемую продолжительность жизни, возможность граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и доверие к бизнесу и властям), распределение доходов (по коэффициенту Джини), а также уровень убийств.

Безопасность важнее налогов

Если зависимость между ставкой налогов и концентрацией сверхбогатых и существует, то она незначительна, заключает Попов. Более важную роль играют безопасность и качество жизни, а эти показатели выше в странах с высокими налогами. Богатство позволяет нанимать специалистов, которые за счет лазеек в законодательстве могут обеспечить низкие или нулевые налоги для своего клиента, отмечает Попов.

Логично было бы ожидать, что миллиардеры охотно принимают гражданство стран с низкими или нулевыми налогами (НДФЛ, налог на доходы от прироста капитала, налог на наследство), пишет экономист. Так происходит в случае с богатыми и развитыми налоговыми гаванями, такими как Гернси (входит в состав Нормандских островов, которые находятся под юрисдикцией британской королевской семьи), Гонконг, Монако и Лихтенштейн. Однако в менее развитых странах с низким или нулевым НДФЛ (например, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и ОАЭ) концентрация миллиардеров значительно меньше, чем в странах — лидерах по уровню НДФЛ, таких как Дания, Германия, Ирландия и Швеция.

К похожим выводам приходят и другие исследователи. Андрес Солимано, профессор экономики Массачусетского технологического института, в работе «Мобильность богатства: предпосылки для неравенства» указывает на слабую связь между НДФЛ и объемом средств в офшорах, ссылаясь на незначительный объем средств, которые держат в офшорах жители стран с высокими налогами, например Скандинавии.

Еще один вывод, к которому приходит Попов, заключается в том, что миллиардеры предпочитают страны с низким уровнем неравенства в доходах. Наличие миллиардеров, которое увеличивает неравенство на вершине пирамиды доходов, не увеличивает общее неравенство в доходах, измеряемое по выборке домохозяйств на основе коэффициента Джини (макроэкономический показатель, характеризующий степень неравенства распределения денежных доходов между различными группами населения), указывает эксперт.

Стремление к счастью

Регрессионный анализ показывает, что миллиардеры стремятся в наиболее счастливые страны — с наивысшим качеством жизни. На вершине Всемирного рейтинга счастья, который публикует ООН, в последние годы находятся скандинавские страны (Дания, Норвегия и Швеция), а также Финляндия, Исландия, Нидерланды, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Израиль. В «подвале» рейтинга — Бурунди, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Танзания, Йемен, Руанда, Сирия, Либерия, Гаити, Малави, Ботсвана и Афганистан.

Уровень счастья не оценивают в маленьких странах — налоговых гаванях, таких как Гернси, Лихтенштейн и Монако, однако на примере более чем 150 стран, по которым доступны данные о счастье, прослеживается соответствие между уровнем счастья и концентрацией миллиардеров, отмечает Попов. Миллиардеры, как показывает статистика, выбирают страны с высокой продолжительностью жизни, низким уровнем коррупции и неравенства.

Автор: Олег Макаров.
Теги: миллиардеры , НДФЛ , индекс счастья
Главное
Сбербанк назвал небезопасные для использования банковских карт страны Финансы
Материалы по теме
Bloomberg назвал заработавших перед встречей Путина и Трампа миллиардеров Финансы
Цукерберг обошел Баффета в списке миллиардеров по версии Bloomberg Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter