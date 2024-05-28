Чистый воздух: как улучшается экология в промышленных городах

Шестой год в России реализуется нацпроект «Экология». За это время бизнес вложил в экологическую модернизацию производств больше полутриллиона рублей

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Федеральный проект «Чистый воздух», входящий в нацпроект «Экология», направлен на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в самых экологически неблагоприятных городах страны вдвое к 2030 году. Для первых 12 городов — участников проекта из числа промышленных центров (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита) предусматривалось снижение выбросов на 20% к 2024 году по сравнению с показателями 2017 года.

С 1 сентября 2023 года к эксперименту по квотированию выбросов подключились еще 29 городов, преимущественно из Сибири и Дальнего Востока с общим населением 7 млн человек. Для новых участников определены цели по снижению выбросов вдвое к концу 2030 года в сравнении с показателями 2020 года.

«Проблема таких городов сложилась исторически», — говорит руководитель службы экологии и климата — главный эколог группы ТМК Марианна Климова. В советский период промышленные предприятия строились на окраинах города, постепенно прирастая жилой территорией. «Сейчас заводские площадки оказались полностью окруженными жилой застройкой», — поясняет эксперт.

Чтобы снизить, надо посчитать

На сегодняшний день в 29 городах — новых участниках проекта проводятся сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, на основании которых до конца года будет проведена оценка рисков для здоровья человека, отмечают в Минприроды.

«Механизм, как снизить опасные выбросы в атмосферу, Минприроды отработан на первых 12 городах федерального проекта. Выявлены все источники загрязнения, определены критерии — кто, насколько и с помощью каких инструментов делает воздух чище. В результате совокупный объем выбросов снижен почти на 13%. Теперь этот путь проходят и другие 29 городов. Поставленную президентом страны задачу в два раза снизить выбросы в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха мы обязательно выполним. Для этого, если потребуется, будем совершенствовать уже действующую систему», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Число квотируемых объектов известно только для первых 12 городов-участников — их 487. Лидирует по количеству объектов квотирования Омск — 145, тогда как в Норильске, например, их всего семь. Для новых участников перечень квотируемых объектов определят к марту 2025 года.

Оборудование для очистки и контроля выбросов часто поставлялось из-за рубежа. Резко поменявшаяся внешняя конъюнктура рынка не могла не оказать влияния, считают эксперты. «В 2022 году с целью поддержки бизнеса срок эксперимента по 12 городам был продлен до конца 2026 года», — рассказывает генеральный директор «ENV — консалтинг» Ирина Демина. «Некоторое движение сроков вправо действительно наблюдается», — соглашается руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Игорь Коротецкий. Предприятиям потребовалось время, чтобы адаптироваться к ситуации и наладить новые каналы поставки оборудования или переключиться на отечественных поставщиков.

При этом сроки реализации нацпроекта не сдвигаются, подчеркивают в Минприроды России. По итогам 2023 года целевые показатели снижения выбросов в 12 городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух» перевыполнены: на 12,8% снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ (план — 11,6%), на 13,3% — опасных загрязняющих веществ (план — 11,8%). В целом снижение выбросов загрязняющих веществ составило 291,8 тыс. т. Максимальный эффект по снижению выбросов достигнут в Новокузнецке, Челябинске, Череповце.

«Оценка достижения целевых показателей возможна только в отношении первоначальных участников проекта, поскольку для вновь присоединившихся еще не сформированы списки объектов квотирования, а также не определены соответствующие квоты», — подчеркивает Ирина Демина. Участники эксперимента разработали и интегрировали в общегородские комплексные планы мероприятия, нацеленные на сокращение объемов выбросов от транспорта, коммунального хозяйства и промышленных предприятий. «Вклад каждого из указанных секторов в общий объем сокращения выбросов варьируется в зависимости от конкретного города», — говорит Ирина Демина. А итоги можно будет представить только по завершении 2026 года — сегодня значительное количество промышленных участников проекта вынуждены пересматривать свои обязательства по квотам и корректировать планы мероприятий, что ведет к изменениям общегородских комплексных планов, комментирует эксперт.

Инфраструктурные факторы сокращения выбросов

В Минприроды отмечают, что основная часть новых участников федерального проекта «Чистый воздух» не промышленные центры: высокий уровень загрязнения в них формируется за счет угольной генерации тепла в частных домовладениях.

«В новых городах федерального проекта не обойтись без модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства, которая включает в себя перевод частного сектора с угля на газ и центральное отопление. Совместно с регионами накоплен большой опыт: более 5,8 тыс. домовладений в Новокузнецке, Омске и Нижнем Тагиле подключены к газу. Модернизировано 13 котельных», — отметил глава Минприроды России Александр Козлов.

Власти Абакана в 2022 году провели эксперимент по переводу частного сектора на электроотопление и бездымное топливо, который показал существенное снижение вредных выбросов в атмосферу.

В Красноярске, по данным областного правительства, в 2024 году планируется перевести на газовое отопление 180 частных домов, в 1115 домах — установить твердотопливные автоматические котлы. «Среди регионов — участников проекта лидером в сфере обеспечения технической возможности подключения газа выступает Челябинская область», — отмечает Игорь Коротецкий.

Обновляется транспорт и транспортная инфраструктура. В Искитиме Новосибирской области прорабатывается возможность строительства восточной объездной дороги для снижения нагрузки от городского транспорта, в Астрахани — строительство дополнительных транспортных развязок и замещение общественного транспорта на экологически чистый. В Ростове-на-Дону планируется обновление трамвайных сетей, а также строительство объездной дороги для отвода бензинового транспорта от жилых районов, что позволит снизить нагрузку на атмосферный воздух.

Промышленные факторы снижения выбросов

Еще один путь по снижению загрязнения воздуха — экологическая модернизация предприятий. Речь в первую очередь о замене устаревшего оборудования на металлургических производствах. Всего, по данным Минприроды, предприятия — участники «Чистого воздуха» уже снизили свои выбросы в атмосферу на 215 тыс. т (9,64% от 2017 года).

Так, в группе «Русал», алюминиевые заводы которой находятся в Красноярске, Братске и Новокузнецке, созданы и работают новые электролизеры по технологии «Экологический Содерберг». Технология позволяет практически полностью исключить выбросы фторидов и бензапирена. В Братске компания возводит сухие газоочистные установки собственной разработки. За счет этого в ближайшее время выброс фтористых соединений сократится в десять раз, а выбросы бензапирена будут полностью исключены.

До 2026 года «Евраз» планирует ввести в эксплуатацию на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (Новокузнецк) серогазоочистку в виде вытяжной конструкции для снижения выбросов мощностью 3 млн куб. м очищенного газа в час. Это позволит снизить валовые выбросы в атмосферу более чем на 20% (38 тыс. т в год), а выбросы диоксида серы — на 70%. В стальном каркасе установки монтируются четыре трубы, три из которых будут выводить очищенные дымовые газы после абсорбционных процессов, поглощающих серные соединения, а одна — использоваться как лестничный марш. «150-метровая ажурная вытяжная конструкция из стальных балок может считаться своего рода промышленной Эйфелевой башней», — говорит директор по координации природоохранной деятельности «Евраза» Максим Епифанцев. Инвестиции только в эту установку составили свыше 10 млрд руб.

Из предприятий группы ТМК в проекте участвует АО «ЧТПЗ». Компании необходимо сократить выброс загрязняющих веществ на 185 т до 2026 года. «Благодаря модернизации, реконструкции, закрытию отдельных участков производства мы уже сократили выбросы на 177 т», — комментирует главный эколог группы ТМК Марианна Климова. По ее словам, на предприятии формируется экосистема по переработке отходов с масштабированием наилучших практик по ресурсосбережению и сокращению потребления природных ресурсов: «За последние десять лет ТМК инвестировала в экологию более 6 млрд руб.».

В свою очередь, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завершает строительство новой коксовой батареи. Ее запуск позволит поэтапно вывести из эксплуатации пять устаревших комплексов и обеспечит сокращение объема эмиссии вредных веществ. «В цифрах это минус 11,35 тыс. т выбросов в год», — говорит главный эколог ММК Игорь Бурмистров. В стадии реализации — проекты по пылеподавлению в доменном цеху и на складах. На начало 2024 года в план включено 23 мероприятия на общую сумму инвестиций 67,4 млрд руб. ПАО «ММК» присвоен статус партнера национальных проектов России как финалисту национальной премии «Наш вклад», в том числе за реализацию программы по снижению объемов валовых выбросов в Магнитогорске.

За время реализации нацпроекта «Экология» снижение совокупного объема валовых выбросов Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), входящего в группу «Северсталь», составило 47,1 тыс. т, или 15,9% от уровня отчетного 2017 года. Экологическая инвестпрограмма «Северстали», по данным компании, в 2024 году составит более 3 млрд руб., — на 51% больше, чем в 2023-м. Основная часть этой суммы (2,2 млрд руб.) пойдет на природоохранные мероприятия ЧерМК.

В нацпроекте участвует и «Омский каучук» группы компании «Титан». В 2021 году компания запустила после реконструкции производство изопропилбензола. Согласно заключению государственного экологического надзора, современная установка позволила снизить выбросы на 87%. Реализация мероприятий позволит, по данным пресс-службы компании, снизить выброс загрязняющих веществ более чем на 260 т в год. Затраты на реализацию составят свыше 1 млрд руб.

Купить нельзя, заместить

В ходе реализации мероприятий нацпроекта многие предприятия столкнулись с проблемой импортозамещения поступавшего из-за рубежа оборудования для газоочистки. По данным Минприроды, потребовалось развитие компетенций, сформированных российскими компаниями в прошлые годы, а также обучение, пополнение кадров специалистами из проектных институтов. В итоге, утверждают в министерстве, предприятия сегодня способны выпускать продукцию по высоким стандартам, что позволяет решать текущие задачи и вести сложные комплексные проекты.

С 2022 года сократилось импортное предложение со стороны поставщиков оборудования, что также усилило позиции отечественных производителей, признает Заира Махачева, генеральный директор «ТЛП Менеджмент» (контролирует завод по выпуску газоочистного оборудования «Финго»). По ее оценкам, спрос отечественных производств на промышленное газоочистное оборудование с 2019 по 2023 год вследствие реализации федеральных проектов в области экологии вырос на 83%. «Оборудование отечественного производства соответствует наилучшим доступным технологиям, сертифицировано в соответствии с международными стандартами и позволяет достичь высокой степени очистки воздуха — 99,7%, что не уступает зарубежным аналогам, и подтверждено 11 патентами в сфере промышленной газоочистки только в течение последних трех лет», — отмечает Заира Махачева.

Российские предприятия также предоставляют обслуживание и поставку запчастей для ранее установленного импортного оборудования на российских предприятиях. Запущены производства полностью отечественных систем автоматического контроля выбросов в Санкт-Петербурге и Казани. По оценкам Минприроды, это не менее 200 отечественных систем в год, что покрывает потребности промышленных предприятий на территории эксперимента.

В настоящее время Минпромторг рассматривает проект расширения производственных мощностей российских компаний по производству газоочистного оборудования и запасных частей к электрофильтрам для обеспечения потребностей металлургических и цементных предприятий, угольных ТЭЦ и других ключевых объектов в регионах, где востребовано оборудование газоочистки.

Кто платит за «чистый воздух»

По нацпроекту «Экология» регионам выделяются средства из федерального бюджета для софинансирования расходов по закупке электротранспорта и транспорта на газомоторном топливе российского производства, строительству газопроводов и объектов теплоснабжения, переводу частных домов с угольного и печного отопления на газовое, модернизации котельных, рекультивации объектов размещения твердых коммунальных отходов. В 2022 году на эти цели из бюджета было выделено 9,3 млрд руб., в 2023-м — уже 11,8 млрд руб.

Структура финансирования мер по снижению выбросов в разных городах различается, поясняет Ирина Демина. Чита стоит особняком, так как здесь госбюджет составляет 81,5% от всех средств, что делает его основным источником финансирования. В Норильске мероприятия по снижению выбросов финансируются исключительно за счет внебюджетных средств. В краевой администрации Красноярска напоминают, что по итогам работы в 2024 году снижение выбросов в Норильске в сравнении с базовым 2017 годом составит 384,9 тыс. т (22%) от источников, расположенных на промплощадке Надеждинского металлургического завода. В 2025 году плановый объем выбросов диоксида серы в целом по Заполярному филиалу составит 1164,4 тыс. т (снижение на 43%) — за счет запуска в полном объеме «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе (программа ГМК «Норникель» по снижению выбросов диоксида серы в атмосферу). В целом основной вклад в финансирование вносят именно внебюджетные средства, соглашается Ирина Демина.

По данным Минприроды, частные инвестиции в экологическую модернизацию производств по нацпроекту с момента его запуска уже составили почти 547 млрд руб., в том числе 127 млрд руб. — в 2023 году. Также предусмотрены меры господдержки промышленных предприятий, отмечают в Минприроды. Так, Фонд развития промышленности предоставляет прямые льготные займы промышленным предприятиям по ставке 1–3% годовых на срок до семи лет. Предприятия также могут получить льготный кредит в уполномоченных банках по льготной ставке не более 3% в период до 31 декабря 2024-го на мероприятия по снижению выбросов. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 4,4 млрд руб., сообщают в Минприроды.