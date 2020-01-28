Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам

Получить «входной билет» в РИП легче благодаря сравнительно прозрачным и удобным для бизнеса условиям, поэтому их широко используют предприятия различных отраслей, пояснила партнер Deloitte Юлия Орлова.

Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские. Иностранные инвесторы, прежде чем начать работу в России, проводят site selection — подробно изучают регионы и ранжируют их по преимуществам для ведения бизнеса; российские же предприятия чаще привязаны к определенному региону, поэтому у них гораздо меньше свободы в применении потенциала льгот, объяснила Орлова.

Доволен ли бизнес СПИК

Каждый десятый производитель применяет действующий с 2015 года механизм поддержки промышленности — специальные инвестконтракты, показало исследование Deloitte. Больше всего участников СПИК среди автопроизводителей. Подобные контракты подписали крупные концерны — Volkswagen, Toyota, PSA (Peugeot-Citroen), GM-АвтоВАЗ, Volvo Trucks и калининградский «Автотор».

Однако, как показал опрос Deloitte, некоторые компании переоценили свои возможности:

больше половины участников СПИК (58%) указали на существенные сложности при выполнении экспортных обязательств;

еще 45% сообщили о трудностях в разработке и локализации технологий;

треть компаний (33%) рассказали о сложностях при выполнении требований к уровню локализации производства, ведению раздельного учета и обязательств по созданию новых рабочих мест.

СПИК создает преференции, которые помогают безболезненно локализоваться, то есть сложности с локализацией вызваны требованиями законодательства и неготовностью компаний достичь результатов, которые ожидает государство, пояснила директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан.

Подробности — в материале «РБК Pro».