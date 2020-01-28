Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам
Две трети (67%) предприятий несырьевых секторов промышленности в России получают налоговые льготы. Наибольшей господдержкой пользуются компании-экспортеры, а в отраслевом разрезе — химические предприятия, следует из поступившего в РБК совместного исследования Deloitte и Центра стратегических разработок.
- Наиболее распространены налоговые льготы в химической промышленности — на 9 п.п. выше среднего показателя по всем отраслям.
- Меньше остальных применяют налоговые льготы производители автомобилей. Почти половина (44%) предприятий автопрома ответили, что сейчас не пользуются ими.
В опросе участвовало 108 компаний ключевых отраслей промышленности — металлургии, автопрома, химпрома и производства промышленного оборудования (85% респондентов — российские предприятия). Более 40% компаний имеют объем выручки до 10 млрд руб. Каждая седьмая (15%) — выручку от 50 млрд до 100 млрд руб., пятая часть (21%) — более 100 млрд руб.
Какие льготы популярнее остальных
- Чаще всего предприятия пользуются льготами в рамках региональных инвестиционных проектов (РИП) — их получают 18%.
- На втором месте по популярности льготы в связи с капитальными вложениями — их применяют 17% промышленников.
- Льготы в рамках специальных инвестконтрактов (СПИК) или территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) применяют 11 и 10% компаний соответственно.