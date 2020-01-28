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Экономика ,  
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Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам

Больше всех налоговыми льготами в России пользуются предприятия химической отрали, меньше всех — автопром. Иностранные компании получают налоговых льгот больше, чем российские, показало исследование Deloitte
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Две трети (67%) предприятий несырьевых секторов промышленности в России получают налоговые льготы. Наибольшей господдержкой пользуются компании-экспортеры, а в отраслевом разрезе — химические предприятия, следует из поступившего в РБК совместного исследования Deloitte и Центра стратегических разработок.

  • Наиболее распространены налоговые льготы в химической промышленности — на 9 п.п. выше среднего показателя по всем отраслям.
  • Меньше остальных применяют налоговые льготы производители автомобилей. Почти половина (44%) предприятий автопрома ответили, что сейчас не пользуются ими.

В опросе участвовало 108 компаний ключевых отраслей промышленности — металлургии, автопрома, химпрома и производства промышленного оборудования (85% респондентов — российские предприятия). Более 40% компаний имеют объем выручки до 10 млрд руб. Каждая седьмая (15%) — выручку от 50 млрд до 100 млрд руб., пятая часть (21%) — более 100 млрд руб.

Какие льготы популярнее остальных

  • Чаще всего предприятия пользуются льготами в рамках региональных инвестиционных проектов (РИП) — их получают 18%.
  • На втором месте по популярности льготы в связи с капитальными вложениями — их применяют 17% промышленников.
  • Льготы в рамках специальных инвестконтрактов (СПИК) или территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) применяют 11 и 10% компаний соответственно.

Получить «входной билет» в РИП легче благодаря сравнительно прозрачным и удобным для бизнеса условиям, поэтому их широко используют предприятия различных отраслей, пояснила партнер Deloitte Юлия Орлова.

Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские. Иностранные инвесторы, прежде чем начать работу в России, проводят site selection — подробно изучают регионы и ранжируют их по преимуществам для ведения бизнеса; российские же предприятия чаще привязаны к определенному региону, поэтому у них гораздо меньше свободы в применении потенциала льгот, объяснила Орлова.

Доволен ли бизнес СПИК

Каждый десятый производитель применяет действующий с 2015 года механизм поддержки промышленности — специальные инвестконтракты, показало исследование Deloitte. Больше всего участников СПИК среди автопроизводителей. Подобные контракты подписали крупные концерны — Volkswagen, Toyota, PSA (Peugeot-Citroen), GM-АвтоВАЗ, Volvo Trucks и калининградский «Автотор».

Однако, как показал опрос Deloitte, некоторые компании переоценили свои возможности:

  • больше половины участников СПИК (58%) указали на существенные сложности при выполнении экспортных обязательств;
  • еще 45% сообщили о трудностях в разработке и локализации технологий;
  • треть компаний (33%) рассказали о сложностях при выполнении требований к уровню локализации производства, ведению раздельного учета и обязательств по созданию новых рабочих мест.

СПИК создает преференции, которые помогают безболезненно локализоваться, то есть сложности с локализацией вызваны требованиями законодательства и неготовностью компаний достичь результатов, которые ожидает государство, пояснила директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан.

Подробности — в материале «РБК Pro».

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, налоговые льготы, Deloiite, опрос, российские компании
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