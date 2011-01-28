Прогноз на неделю: Возможности для роста сохраняются

Уходящая неделя (24-28 января) на российском рынке не ознаменовалась никакими достижениями, поскольку высокая волатильность торгов сводила на нет все усилия "быков".

Уходящая неделя (24-28 января) на российском рынке не ознаменовалась никакими достижениями, поскольку высокая волатильность торгов сводила на нет все усилия "быков". К европейским и азиатским проблемам добавилась нестабильность в арабских странах, что ухудшило общую экономическую картину мира. США также не порадовали инвесторов статданными, ослабив надежды на скорое восстановление крупнейшей из развитых экономик. Впрочем, сезон корпоративной отчетности в Соединенных Штатах продолжается, и компании могут еще как порадовать, так и разочаровать рынки, что обещает очередную неделю волатильных торгов. Тем не менее аналитики полагают, что у российского рынка еще есть возможности для роста, вопрос в том, сумеет ли он противопоставить собственный энтузиазм макроэкономической нестабильности.



Рынок акций России на указанной неделе показал смешанное изменение котировок наиболее ликвидных ценных бумаг, а количество упавших в цене акций превысило число выросших почти в два раза, комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. Это происходило на фоне разнонаправленной динамики мировых цен на нефть и преимущественно позитивных изменений ведущих глобальных индексов акций. Вместе с тем ситуация на фондовых площадках стран BRIC не внушала особого оптимизма. Индекс FTSE BRIC 50, отражающий динамику акций 50 крупнейших компаний Бразилии, России, Индии и Китая, за неделю потерял около 1%. Причиной этого стал отток капитала из фондов, инвестирующих средства в акции развивающихся рынков, зафиксированный Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) впервые с мая 2010г. За неделю, завершившуюся 26 января, инвесторы вывели более 3 млрд долл. из фондов акций emerging markets. При этом в фонды, инвестирующие в акции компаний России и стран СНГ, отмечался приток капитала в размере 169 млн долл., что оказало российскому рынку акций поддержку.



Ключевыми событиями следующей недели, которые повлияют на настрой инвесторов, станут показатели безработицы, инфляции, деловой активности и розничных продаж в еврозоне, а также личных доходов и расходов, деловой активности и рынка труда в США. Продолжится сезон корпоративной отчетности. Свои результаты на следующей неделе представят более 80 американских и свыше 50 европейских компаний, а также "Роснефть". Европейский центробанк и Банк России на следующей неделе примут решения по ставкам. "Мы предполагаем, что ЦБ РФ может предпринять шаги по ужесточению своей монетарной политики и повысить ключевые ставки на 25 базисных пунктов. В то же время ЕЦБ, скорее всего, не станет изменять свою базовую ставку, но сообщит о повышающихся инфляционных рисках", - отметил О.Шагов.



Уходящая неделя ознаменовалась плотным потоком важных новостей, среди которых было посещение президентом России Дмитрием Медведевым экономического форума в Давосе. Впечатления от его выступления и реакция слушателей были весьма сдержанными, отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. Из финансовых экономических событий недели эксперт отмечает возникшую напряженность на денежном рынке Китая. Там уже в течение длительного времени ставки по трехмесячным кредитам превосходят годовые ставки, а недельные кредиты выдаются под ставку выше 8%. Проблемы ликвидности стали проявляться уже более месяца назад. Частично недостаток краткосрочной ликвидности был связан с повышением норм резервирования для банков, а также с изменениями правил учета проблемных кредитов и их возвращением на балансовые счета, а частично возникшие проблемы связаны с ожиданием дальнейшего ужесточения финансовой политики Китая. Как бы то ни было, инвесторы увидели весьма заметные колебания цен на денежных и фондовом рынке Поднебесной, что отразилось и на российских площадках.



Из европейских событий указанной недели эксперт называет размещение общеевропейских облигаций, покупками которых особенно выделились азиатские инвесторы: японцы, в частности, приобрели около 20% размещавшегося выпуска. Резкие колебания цен наблюдались в указанный период и в Японии. В четверг международное агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг этой страны с АА до АА-. В результате наблюдались сброс акций и резкое снижение иены. Однако эффект был очень краткосрочным. В пятницу валюта Японии вновь выросла против основных конкурентов, поскольку инвесторы считают, что понижение суверенного кредитного рейтинга Японии не будет значительно тормозить ее рост и вряд ли сильно снизит роль иены в качестве актива-убежища, отмечает Н.Подлевских.



Но наиболее важным событием недели, по его мнению, было заседание Комитета по открытому рынку ФРС США (FOMС). Оценки состояния экономики изменились незначительно, ставки сохранены на прежнем сверхнизком уровне - 0-0,25%, программа финансового стимулирования путем выкупа гособлигаций будет продолжена. "Правда, из сопроводительного меморандума исчезла цифра "по 75 млрд долл.". Это, вероятно, означает, что ФРС будет ссужать Министерство финансов и большими суммами", - предполагает эксперт.



На российском фондовом рынке наблюдались колебания индексов с незначительным итоговым изменением. В понедельник рынок продолжил начатое на предыдущей неделе небольшое корректирующее снижение, но в середине пятидневки было нащупано локальное "дно", за чем последовали попытки возобновления роста.



На фоне заметных колебаний цен различных акций эксперт выделяет рост цен бумаг ФСК ЕЭС. Обсуждались их листинг на Лондонской бирже и последующее размещение приватизируемых 4% бумаг. "Можно прогнозировать, что под указанные шаги компания будет проводить широкие рекламные мероприятия и цены акций хорошо подрастут", - отмечает специалист. Хорошие недельные результаты показали акции ОГК-6. Процедура объединения принадлежащих "Газпрому" компаний приближается, и основными бенефициарами этого мероприятия, по ожиданиям, будут держатели акций именно ОГК-6.



В предстоящую неделю столь же важных событий, как на уходящей пятидневке, не ожидается. "Однако появившиеся на уходящей неделе сообщения о беспорядках в Египте, Йемене и ряде других арабских государств не позволяют расслабляться. Возможно, мы приближаемся к периоду дестабилизации стран средиземноморской зоны", - говорит Н.Подлевских.



На российском рынке сохраняются надежды на продолжение роста, отмечает он. Одним из возможных триггеров дальнейшего поведения рынка должно стать преодоление акциями "Газпрома" ценового уровня 205 руб. Это могло бы послужить хорошим сигналом к продолжению роста, считает эксперт.



Quote.rbc.ru