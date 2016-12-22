Президент Молдавии попросил у «Газпрома» скидку на газ

Просьбу предоставить скидку 10–15% Игорь Додон обосновал подачей Молдавией заявки на предоставление ей статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе

Игорь Додон (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Молдавии Игорь Додон попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера снизить цену на поставляемый в страну природный газ еще на 10–15%. Свою просьбу президент объяснил намерением Молдавии обрести статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в который сейчас входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

«Ввиду того что Молдова подала заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС, одобренную всеми членами этого объединения, обратился к главе «Газпрома» с просьбой снизить цену на газ для Молдовы еще на 10–15%. В будущем надеемся дойти до цены на газ на уровне стран — членов ЕАЭС», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент Молдавии выразил надежду на то, что снижение цены на поставляемый в страну газ позволит снизить и тарифы для конечных потребителей топлива, что, в свою очередь, должно запустить «цепную реакцию на удешевление всех товаров и услуг».

В то же время он отметил, что за последние годы стоимость поставляемого в Молдавию газа снизилась более чем вдвое (почти с $400 до 175 за 1 тыс. куб. м), однако население Молдавии по-прежнему платит за газ порядка $380 за 1 тыс. куб. м.

«Необходимо снизить цену на газ для конечного потребителя», — написал Додон.

По данным «Газпрома», в 2016 году совокупный объем поставок российского газа потребителям Молдавии составил около 3 млрд куб. м.