ФРГ: Вводить единые облигации еврозоны – безответственно

Вице-канцлер и министр экономики Германии Филипп Реслер назвал план Еврокомиссии по введению единых облигаций еврозоны "безответственным" и подтвердил, что Германия и дальше будет выступать против него, передает Reuters.

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По его мнению, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу был неправ, вновь начав дискуссию о целесообразности введения европейских облигаций. Таким образом, Ф.Реслер присоединился к мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, которая назвала шаг Ж.Баррозу "совершенно неуместным".

Ф.Реслер считает, что введение единых облигаций еврозоны будет иметь негативные последствия для Германии и ЕС в целом, так как в результате перед странами-должниками не будет стоять острая необходимость немедленного сокращения бюджетного дефицита.

"Германия от введения евробондов не выиграет. Но не стоит забывать, что не выиграет и Евросоюз в целом, поскольку госдолги отдельных стран станут общими долгами. Странам-должникам не придется больше стремиться как можно скорее укрепить бюджет – другими словами, это подорвет стабильность всего блока", - заявил Ф.Реслер.

Отметим, что немецкий вице-канцлер не стал конкретизировать, что для Германии введение евробондов может обернуться повышением процентов по займам по сравнению с нынешними очень низкими ставками по немецким бондам.

Согласно замыслу Еврокомиссии, эмиссия общих долговых обязательств приведет к "значительному углублению экономического и монетарного союза" за счет создания новых средств правительственного финансирования, которые будут востребованы среди инвесторов благодаря высокой надежности и ликвидности. Предлагается создать широкий интегрированный рынок единых облигаций, который не уступит по объему и ликвидности рынку казначейских облигаций США.

Наиболее амбициозный вариант введения таких бондов предполагает, что эти облигации полностью заменят долговые инструменты национальных правительств. Кроме того, любой выпуск "облигаций стабильности" будет обеспечиваться гарантиями всех государств еврозоны. Однако эта опция сопряжена с максимальным риском, поскольку рыночные ставки по выпускам государств еврозоны будут унифицированы, а это приведет к устранению важного инструмента давления на страны, менее ответственно относящиеся к бюджетным дефицитам и уровню долга, в виде более высоких ставок.