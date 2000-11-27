В Кургане побеждает действующий губернатор

Уже подведены первые предварительные результаты губернаторских выборов в Курганской области. Они свидетельствуют о том, что лидирует действующий глава областной администрации Олег Богомолов.

Наибольшую активность на выборах проявили жители сельских районов. На каждом из избирательных участков присутствуют 12-17 наблюдателей, представляющих интересы каждого претендента. Никаких нарушений в ходе голосования не отмечено. На пост главы обладминистрации претендуовали, помимо губернатора Олега Богомолова, и гендиректора ОАО "Курган дрожжи" Николая Багрецова председатель Курганской областной думы Лев Ефремов, глава политсовета курганской региональной организации "Единство" Светлана Мосягина, депутат курганской думы Александр Антошкин, редактор телепрограмм ООО "ТВ-Губерния" Михаил Гурко, гендиректор ЗАО "Иволга-ЛТД" Анатолий Колташев. Все кандидаты были выдвинуты непосредственно избирателями. О поддержке действующего губернатора заявили блоки "Народно-патриотический союз России" и "Отечество-вся Россия".

Также 26 ноября в Курганской области прошли выборы в областную думу третьего созыва, а жители Кургана избирают мэра города, главу городского самоуправления, депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований.