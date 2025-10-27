От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК

Сельское хозяйство становится высокотехнологичной отраслью, которой нужны генетики, биоинженеры, технологи. Растить таких профессионалов со школьной скамьи — совместная задача для государства и бизнеса

Фото: Shutterstock

Потребность отечественного агропромышленного сектора в кадрах — около 160 тыс. человек в год, рассказала министр сельского хозяйства России Оксана Лут на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Обеспечение отрасли кадрами, по ее словам, — это важнейшая работа, без которой невозможно развитие агропрома.

Растет востребованность профессионалов, связанных с современными технологиями — селекционеров-генетиков, промышленных биотехнологов, ветеринаров, операторов, инженеров робототехники, экспертов по ИИ. Особенно необходимы специалисты, объединяющие фундаментальные знания и владение современными технологиями, в том числе в области IТ, отмечают в агрохолдинге «Степь».

Готовить востребованных специалистов для АПК помогает национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Одна из его задач — к 2030 году на 95% укомплектовать аграрные предприятия сотрудниками.

Для решения кадрового вопроса при поддержке нацпроекта Минсельхоз совместно с Министерством просвещения и производителями выстраивают бесшовную систему подготовки специалистов для отрасли по схеме: агротехкласс — колледж или вуз — предприятие АПК, рассказывала руководитель аграрного ведомства.

Зачем создаются агротехклассы

Минсельхоз России планирует более чем вдвое увеличить количество агротехнологических классов в школах — сейчас их более 600, а в следующем году будет 1300, заявила на выставке «Золотая осень» Оксана Лут. К 2030 году планируется довести их количество до 18 тыс.

Ученики в агротехклассах углубленно изучают биологию, химию, физику и другие профильные дисциплины, а также участвуют в практических занятиях на базе предприятий-партнеров. При поддержке нацпроекта представители бизнеса могут компенсировать часть затрат на создание и оснащение агротехнологических классов.

В школах Ленинградской области с сентября в партнерстве с 22 сельхозпредприятиями открыли 47 агротехнологических классов в 26 школах. Например, агротехкласс в школе поселка Первомайское в Выборгском районе создан совместно с птицефабрикой «Роскар», а в поселке Янино Всеволожского района — с агрофирмой «Выборжец». В дальнейшем в регионе планируется создать 275 агротехклассов, сообщили в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу по Ленинградской области.

На создание агротехклассов Ленобласть получила субсидию из федерального и регионального бюджетов. Инвестиции пойдут на создание полноценной материально-технической базы для классов и стимулирующие выплаты преподавателям — до 30 тыс. руб. на человека в месяц. Один из основных партнеров программы — Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины.

«Современное агропромышленное производство требует специалистов нового поколения, которые свободно владеют инновационными технологиями и готовы к практической работе с первого дня. Создание агроклассов при нашем участии позволит школьникам получить реальное представление о профессии и сделать осознанный выбор», — отмечает ректор университета Кирилл Племяшов.

В Рязанской области в 2025/2026 учебном году агротехклассы открылись в восьми школах, и программа каждого из них составлена с учетом специфики предприятия-инвестора. Для эффективной работы школы заключили соглашения с колледжами и университетами, которые готовят специалистов по аграрным направлениям, а также с работодателями. К 2030 году в Рязанской области планируется открыть 220 агротехклассов, сообщили в Рязанском государственном агротехнологическом университете — партнере программы.

В Тверской области в этом учебном году появился первый агротехкласс — в Лихославльской средней школе № 1. Он создан по профилю «Генетика и селекция растений». Всего в регионе в 2025–2026 годах планируется создать семь агротехнологических классов при поддержке местных сельхозпроизводителей и ведущих профильный вузов и колледжей региона, отмечают в аппарате правительства Тверской области. «В нашем регионе агропромышленный комплекс занимает важное место в экономике. Однако система подготовки кадров требует пересмотра, особенно в области биотехнологий, селекции. Это делает открытие агротехклассов особенно актуальным», — отмечает замминистра сельского хозяйства Тверской области Павел Шабанов.

Как бизнес влияет на образование

Производители, в свою очередь, заинтересованы в связке образования со своими практическими потребностями. Так, агропромышленный холдинг «Комос Групп» проводит практику для школьников 16 агротехнологических классов, открытых при его поддержке, на предприятиях холдинга, рассказывают в компании. Теория и практика там распределены в соотношении 50/50: школьники вместе с агрономами трудятся на полях или разрабатывают новые молочные продукты с технологами молокозавода.

Сейчас подготовка в классах идет по специальностям, востребованным в агрохолдинге, — ветеринарные врачи, зоотехники, технологи, агрономы, рассказывают в «Космос Групп». В планах компании — создание в партнерстве с Удмуртским государственным аграрным университетом инновационно-образовательного центра, на базе которого школьников и студентов будут обучать по направлениям нейротех, биотех и роботех, в том числе, например, управлению агродронами.

Агрохолдинг «Степь» проводит собственные проекты по популяризации сельского хозяйства среди молодежи. Корпоративная социальная программа компании «Учебный год в «Степи» предусматривает проведение тематических семинаров, форумов, мастер-классов и конференций. Развитие аграрной отрасли невозможно без вовлечения молодежи, поэтому необходимо показать, что сельское хозяйство — это современная и технологичная сфера, которая предлагает большие перспективы для талантливых молодых людей, отмечает PR-директор «Степи» Ирина Грузинова. Чем раньше ребята начнут знакомиться с аграрной отраслью, тем выше будет квалификация специалистов в отрасли, уверены инициаторы программы.

Знания школьников по профильным предметам улучшатся, в аграрные университеты поступят целеустремленные ребята, а предприятия получат высококвалифицированных работников, комментирует реализацию нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанкой области Евгений Кошелкин.

В России уже готовится законопроект о приоритетном порядке поступления выпускников агротехнологических классов в профильные вузы, заявил руководитель проекта Минсельхоза по созданию агротехклассов Эдгар Гамбарян в конце сентября на открытии кафедры агротехнологий в школе «Созвездие» в Люберцах.

По данным Минпросвещения, интерес к высшему аграрному образованию в стране устойчиво растет. В 2025 году в 44 аграрных вуза зачислены более 78 тыс. человек, а претендовали на зачисление 91 тыс. абитуриентов — на 7% больше, чем в прошлом году. При этом на бюджетные места конкурс увеличился на четверть, до девяти человек на место. Предполагается, что к 2030 году целевой прием в аграрных вузах вырастет до 70%.