СМИ узнали о госкредите Кубе на $50 млн на закупку российского вооружения

Ожидается, что пакет соглашений будет подписан в Гаване на следующей неделе, сообщает «Коммерсантъ». Куба планирует закупить противотанковую технику, а также, возможно, вертолеты и стрелковое оружие

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О том, что Россия предоставит Кубе госкредит на сумму более $50 млн, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Деньги пойдут на закупку российского вооружения, уточняют собеседники газеты.

По их словам, подписание соответствующих документом состоится на очередном заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран, которое пройдет 29-30 октября в Гаване. Российскую делегацию будет возглавлять вице-премьер Юрий Борисов, сопровождать его будет подгруппа от Федеральной службы по ВТС во главе с заместителем руководителя службы Анатолием Пунчуком.

По данным издания, распорядительные документы по пакету соглашений в сфере ВТС уже подписаны. Согласно им Москва предоставит Гаване госкредит на сумму более $50 млн на закупку вооружений под серию контрактов. Источник издания, знакомый с ходом переговоров, уточняет, что данная сумма пойдет исключительно на ВТС. «Помимо этого соглашения подпишут еще ряд общеэкономических документов и соглашений по линии Минфина, но на них пойдут уже другие средства», — разъясняет собеседник.

Источник издания в сфере оборонной промышленности рассказал, что Куба собирается закупить бронетанковую технику и, возможно, авиацию (предположительно вертолеты) из наличия Минобороны России. Также это будут запасные части, инструменты и принадлежности, а также имущество для ранее поставленной техники, перечислил собеседник. Кроме того, Гавана также планирует закупить промышленное оборудование по отдельным контрактам на коммерческой основе. Топ-менеджер одного из предприятий ОПК сообщил в беседе с изданием, что одной из составляющих сотрудничества может стать проект по стрелковому оружию.