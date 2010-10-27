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ConocoPhillips вдвое увеличила чистую прибыль в III квартале
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ConocoPhillips вдвое увеличила чистую прибыль в III квартале
Экономика, 27 окт 2010, 18:33
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ConocoPhillips вдвое увеличила чистую прибыль в III квартале
Чистая прибыль американской ConocoPhillips увеличилась по итогам III квартала в два раза и составила 3,1 млрд долл. Годом ранее этот показатель был зафиксирован на отметке 1,5 млрд долл. Такие цифры приводятся в обнародованном сегодня отчете ConocoPhillips.

При этом скорректированная прибыль компании (без учета доходов от продажи активов и других особых статей) составила за июль-сентябрь 2,2 млрд долл., или 1,5 долл. на акцию. Совокупная выручка ConocoPhillips за июль-сентябрь составила 49,55 млрд долл. - на 20% больше показателя прошлого года.

Чистая прибыль компании по итогам первых девяти месяцев года выросла втрое – с 3,1 млрд долл. до 9,3 млрд долл. Скорректированная прибыль составила за отчетный период 6,9 млрд долл. против 3,1 млрд долл. годом ранее.

Эксперты отмечают, что прибыль Conoco превзошла рыночные ожидания. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, в среднем ожидали, что прибыль на акцию составит 1,46 долл.

ConocoPhillips объясняет рост квартальных показателей в годовом исчислении более высокими ценами на углеводороды и более высокой маржей нефтепереработки в США, однако эти позитивные факторы были частично нивелированы снижением объемов производства и ростом налоговых отчислений.

Кроме того, в отчете компании отмечается, что по состоянию на конец III квартала американская нефтяная компания контролировала примерно 50 млн акций "ЛУКОЙЛа" (5,9% капитала). ConocoPhillips рассчитывает завершить продажу оставшихся акций до конца 2011г.

Американская ConocoPhillips - третья по величине нефтегазовая компания в США (после ExxonMobil и Chevron Corp.), являлась стратегическим партнером российской НК "ЛУКОЙЛ" (в начале 2010г. американской компании принадлежало 20% акций "ЛУКОЙЛа"), но в настоящее время выходит из капитала российского нефтяного гиганта.

Теги: ConocoPhillips , чистая прибыль , Conoco
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