Прибыль Volkswagen в 2006г. выросла на 76%

Чистая прибыль крупнейшего европейского автопроизводителя, немецкого концерна Volkswagen AG за 9 месяцев 2006г. увеличилась на 76,6% и составила 1,21 млрд евро по сравнению с 685 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в сегодняшнем финансовом отчете компании.

Выручка компании за 9 месяцев 2006г. увеличилась на 11,8% и составила 77,03 млрд евро против 68,91 млрд евро годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период составила 3,02 млрд евро, что на 62% больше аналогичного показателя за 9 месяцев 2005г., зафиксированного на уровне 1,86 млрд евро.

Компания связывает успешные финансовые показатели за отчетный период с выросшими продажами новых моделей Volkswagen Passat и Audi A4.

Добавим, что весной с.г. Volkswagen получил разрешение на строительство завода в Калужской области. Первые автомобили сойдут с его конвейера осенью 2007г. Ожидается, что производственная мощность предприятия составит порядка 115 тыс. автомобилей в год, что позволит увеличить количество продаваемых ежегодно машин с нынешних 30 тыс. до 150 тыс.

Немецкая сторона намерена инвестировать в производство 270 млн евро и создать 3500 рабочих мест. На заводе будут собирать модели Skoda Octavia, Volkswagen Golf, Polo, Passat. Также в руководстве автогиганта планируют разработать модель автомобиля специально для России по цене не выше 10 тыс. евро. Тем самым немецкий производитель намерен потеснить на российском рынке корейских и американских конкурентов.

Volkswagen - крупнейший производитель автомобилей в Европе. Кроме марки Volkswagen концерну принадлежат бренды Audi, SEAT, Skoda, Bentley. Компания также владеет 18,7% шведского производителя грузовиков Scania и 15% MAN AG. Продажи концерна в 2005г. составили 5,192 млрд автомобилей.