На Украине предложили забирать счета у пенсионеров-переселенцев

Чтобы сохранить свои счета в Ощадбанке, пенсионерам-переселенцам нужно будет либо пользоваться ими, либо подтвердить, что они живы и находятся на Украине или в стране, где есть украинское представительство

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Утвержденный правительством Украины бюджет на 2025 год предусматривает национализацию банковских счетов пенсионеров, которые являются вынужденными переселенцами в связи с военными действиями, сообщает украинское издание «Экономическая правда».

В соответствии со статьей 41 проекта бюджета государственный Ощадбанк Украины (а только там открывались пенсионные счета для перемещенных лиц) деньги должны быть возвращены обратно в Пенсионный фонд в том случае, если по ним не было движения (снятия денег, безналичных расчетов или переводов) в 2024 году.

Помимо этого деньги заберут у тех, кто не прошел физическую идентификацию спустя шесть месяцев с момента, когда она должна была состояться. Речь идет о процедуре, которую на Украине надо проходить каждые полгода одним из следующих способов:

лично обратиться в отделение Ощадбанка или сервисный центр Пенсионного фонда;

использовать электронную подпись на портале электронных услуг;

поучаствовать в видеоконференции с территориальным отделением Пенсионного фонда;

обратиться в украинское посольство или консульство за рубежом и получить свидетельство, что пенсионер жив и находится за пределами Украины.

Как пройти идентификацию пенсионерам, которые открыли счета в украинском банке, но в результате военных действий оказались на территории, контролируемой Россией, не уточняется. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля 2022 года.

В Ощадбанке отказались сообщать «Экономической правде», скольких людей может коснуться процедура национализации, сославшись на банковскую тайну. В Минфине заявили, что речь может идти о сумме 11,3 млрд гривен.

Издание указывает, что статья о конфискации еще может исчезнуть из бюджета. Например, если из документа исчезнет дорожный фонд, которому в условиях нехватки средств на армию выделили 43 млрд гривен на строительство и обслуживание дорог. В правительстве заявляют, что речь идет о необходимости восстановления дорог в прифронтовых районах, однако, как отмечает издание, в Верховной раде есть много противников возобновления дорожного фонда на фоне повышения акцизов и налогов, в том числе и представляющая «Слугу народа» глава бюджетного комитета Роксолана Подласа.