По размеру общей отраслевой выручки первое место по-прежнему занимает нефтегазовый сектор. На его долю приходится 36,9% совокупной выручки компаний рейтинга. В прошлом году она была 32,9%.

На второе место поднялся сектор «Металлы и горная добыча», вытеснив финансовый сектор на третье место. На их долю приходится, соответственно, 10,8% и 10,2%.

Частично это связано с тем, что изменилась структура отраслей, представленных в рейтинге, по количеству компаний. На первом и втором местах по количеству компаний в рейтинге больше всего компаний нефтегазового (63 компании) и горно-металлургического секторов (57 компаний). В прошлом году их было, соответственно, 49 и 48. У финансового сектора, прежнего лидера по количеству участников, теперь на десять компаний меньше — в нынешнем рейтинге 41 финансовая организация.

На первые три крупнейшие отрасли приходится 58% общей выручки рейтинга, а топ-12 отраслей получили 92% выручки.

Самую большую динамику роста среди отраслей показали букмекеры и организаторы лотерей. Их доходы выросли на 89,1%. Доходы сектора «Медиа и интернет», занимающего второе место, увеличились «только» на 37%.

Отрасль «Производство потребительских товаров» единственная показала снижение общей выручки.