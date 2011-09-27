Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Банка России Сергей Игнатьев.

Центральный банк (ЦБ) РФ не намерен расширять валютный коридор в ближайшие недели. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Банка России Сергей Игнатьев. "Меня коридор очень устраивает. Сегодня я не хотел бы что-то менять, и мои коллеги вряд ли будут это делать в ближайшие недели", - сказал он. В то же время С.Игнатьев не исключил, что вопрос о расширении коридора может быть поставлен, например, через месяц, отметив, что ситуация на финансовых рынках меняется очень стремительно.



С.Игнатьев также напомнил, что с начала сентября 2011г. рубль снизился по отношению к доллару примерно на 12%, причем примерно такое же или даже большее снижение испытали валюты Бразилии, Южной Кореи, Польши, Мексики, ЮАР и других развивающихся стран, с которых наблюдается отток капитала в результате ожиданий экономического спада.



При цене на нефть Urals 100 долл./барр. рубль будет укрепляться. Об этом сообщил С.Игнатьев. "Я думаю, при сохранении нынешнего уровня мировых цен на нефть - примерно 100 долл./барр. нефти сорта Urals - вероятность укрепления рубля в ближайшие недели значительно выше вероятности его ослабления", - сказал он. При этом С.Игнатьев отметил, отвечая на вопросы журналистов, что если цены на нефть будут снижаться, то это, возможно, приведет также и к понижению курса рубля. В то же время, по словам С.Игнатьева, Банк России не будет принимать в этом случае никаких экстренных мер. "Тот механизм (воздействия на валютный рынок), который есть, нас вполне устраивает", - сказал он.



Глава ЦБ РФ напомнил, что переход к таргетированию инфляции и, соответственно, переход к "свободно плавающему" курсу рубля будет завершен в течение ближайших трех лет. В то же время он указал, что мировая практика показывает, что центральные банки стран, объявивших "свободное плавание" национальных валют, все равно не могут полностью отказаться от валютных интервенций.



Центробанк (ЦБ) РФ с начала сентября 2011г. продал более 6 млрд долл. в рамках валютных интервенций. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Банка России Сергей Игнатьев. По его словам, самый большой объем продаж валюты пришелся на 26 сентября с.г. - 2 млрд 365 млн долл. "Сегодня мы продали намного меньше", - сказал он.



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