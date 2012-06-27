ЦБ держит валютный рынок под присмотром, несмотря на укрепление рубля

Центральный банк (ЦБ) РФ 26 июня 2012г. продал на внутреннем рынке в рамках интервенций валюту на 6,64 млрд руб. (200 млн долл.). Такая информация содержится в материалах Банка России. При этом накануне Банк России продал валюту на 6,66 млрд руб. Таким образом, объем интервенций снизился на 20 млн руб.

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Между тем торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня с укрепления курса национальной валюты по отношению к доллару, евро и бивалютной корзине. Рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent тестируют отметку 93 долл./барр. К данной отметке фьючерсы увела пара евро/доллар, вернувшаяся к соотношению 1,25.

Как отмечают аналитики "ВТБ Капитал", вчерашняя динамика рубля была обусловлена фиксацией прибыли на фоне подъема на нефтяном рынке. "Мы также полагаем, что высокую активность проявили и экспортеры, продавая валюту в преддверии завтрашних выплат налога на прибыль. В то же время в глобальном контексте рубль опередил по динамике аналогичные валюты, например турецкую лиру, южноафриканский ранд, австралийский и канадский доллары, которые укрепились в среднем на 0,5–0,6% против доллара США", - резюмируют эксперты.

В свою очередь аналитики ING считают, что устойчивый тренд на укрепление рубля будет возможен лишь при условии появления действительно прорывных решений по Европе.

Объемы целевых (плановых) интервенций определяются с учетом оценки внешнеторгового баланса страны и динамики цен на энергоносители на мировых рынках. Проведение целевых интервенций направлено главным образом на нейтрализацию устойчивых ожиданий участников внутреннего валютного рынка относительно изменений обменного курса рубля, формирующихся под влиянием сложившейся внешнеэкономической конъюнктуры.

Валютные интервенции, совершаемые Банком России сверх установленного целевого объема, осуществляются в целях сглаживания колебаний обменного курса.