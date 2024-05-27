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Костин сравнил Россию с «Иваном Сусаниным»

Оперы «Иван Сусанин» и «Князь Игорь» наиболее близки к образу России, считает Костин. Он отметил, что эти патриотические произведения «в какой-то степени символизируют эпоху»
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Если сравнивать Россию с оперным произведением, то наиболее подходящие для нее — «Иван Сусанин» и «Князь Игорь», заявил в интервью «Фонтанке» глава ВТБ Андрей Костин.

«С каким произведением [можно сравнить Россию]? Я думаю, с русской оперой. «Князь Игорь», например, «Иван Сусанин», другие работы наших композиторов 19 века–расцвета русского оперного театра. Эти патриотические произведения вполне в духе нашего времени и, наверное, в какой-то степени символизируют эпоху», — заявил Костин, отвечая на вопрос журналиста.

«Князь Игорь» — опера русского композитора Александра Бородина в четырех действиях с прологом. Источником для либретто послужила поэма «Слово о полку Игореве», рассказывающая о неудачном походе князя Игоря Святославича против половцев. Премьера оперы состоялась 23 октября 1890 года в петербургском Мариинском театре.

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») — опера Михаила Глинки в четырех действиях с эпилогом. Опера стала первой в России без разговорных диалогов. Она основана на легенде о русском крестьянине Иване Сусанине, заведший в чащи леса польский отряд, намеревавшийся убить царя Михаила Федоровича. Премьера оперы состоялась 27 ноября 1836 года в петербургском Большом театре.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Андрей Костин ВТБ опера Россия сравнение
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