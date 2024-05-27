Костин сравнил Россию с «Иваном Сусаниным»

Оперы «Иван Сусанин» и «Князь Игорь» наиболее близки к образу России, считает Костин. Он отметил, что эти патриотические произведения «в какой-то степени символизируют эпоху»

Если сравнивать Россию с оперным произведением, то наиболее подходящие для нее — «Иван Сусанин» и «Князь Игорь», заявил в интервью «Фонтанке» глава ВТБ Андрей Костин.

«С каким произведением [можно сравнить Россию]? Я думаю, с русской оперой. «Князь Игорь», например, «Иван Сусанин», другие работы наших композиторов 19 века–расцвета русского оперного театра. Эти патриотические произведения вполне в духе нашего времени и, наверное, в какой-то степени символизируют эпоху», — заявил Костин, отвечая на вопрос журналиста.