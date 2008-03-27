Мелкие компании привлекают Vale больше, чем Xstrata

Бразильская Vale накануне, 26 марта, сообщила о прекращении переговоров о возможном приобретении конкурента Xstrata PLC. В то же время Vale сохранила за собой право сделать предложение о покупке швейцарской компании в будущем, передает Reuters.

Причем большинство аналитиков отмечают, что компания решила пока сосредоточиться на более мелких приобретениях, поскольку мировой финансовый кризис не особенно располагает к заключению таких крупных сделок.

"Vale ясно дала понять, что собирается приобрести Xstrata во многом из-за медных и угольных активов компании. Поэтому есть все основания полагать, что вскоре Vale сообщит о приобретении небольшой угольной или медной компании", - полагает аналитик бразильского банка Unibanco Роджерио Зарпао. Среди возможных кандидатов на поглощение эксперты называют пятого в мире по величине производителя меди Southern Copper (управляемой Grupo Mexico), чилийскую металлургическую Antofagasta и американскую Freeport-McMoRan Copper & Gold.

Что касается Xstrata, эксперты отмечают, что пока компания, скорее всего, не будет объединяться с другими металлургами. "Сейчас она продолжит развиваться и постарается закрепить свои позиции на мировом горнодобывающем рынке", - полагает аналитик Merrill Lynch Джейсон Фэйрклаф. Правда, некоторые участники рынка указывают, что сейчас вполне возможно слияние Xstrata и Anglo American, поскольку президент швейцарской компании Мик Дэвис уже не раз намекал на то, что им была бы выгодна эта сделка.

Тем временем оба металлурга имеют довольно амбициозные планы. Например, Vale планирует потратить в ближайшие пять лет около 59 млрд долл. на расширение компании. Более того, до конца 2009г. планируется запуск двух новых никелевых шахт - Goro и Onca Puma, в результате чего Vale станет крупнейшим в мире производителем никеля. Xstrata же планирует вложить в расширение около 30 млрд долл.

Напомним, что Vale (ранее известная как Companhia Vale do Rio Doce) является диверсифицированной горно-металлургической компанией и одним из крупнейших в мире производителей железной руды и никеля. Компания действует в 19 странах мира. В 2006г. Vale приобрела второго по величине в мире производителя никеля - канадскую компанию Inco Ltd. за 16,8 млрд долл.

Швейцарская Xstrata Plc. производит цинк, медь, добывает уголь, а также занимается разработкой месторождений золота, серебра и свинца. Компания работает на рынках таких стран как Австралия, Аргентина, Колумбия, Германия, Перу, ЮАР и ряд других. Акции компании котируются на Лондонской и Цюрихской фондовых биржах. Чистая прибыль Xstrata в 2007г. выросла на 13% - до 5,54 млрд долл. по сравнению с 4,89 млрд долл., полученными годом ранее. Выручка компании за 2007г. выросла на 12% и составила 28,54 млрд долл. против 25,48 млрд долл. годом ранее.