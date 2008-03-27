Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,37 56,57 EUR Нал. 70,63 69,63 USD Бирж. 56,84 +0,18 EUR Бирж. 70,10 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9058,70 -330,30 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,65 -1,28% DJIA 25200,89 -0,53% Nasdaq 7604,53 +0,58% FTSE 7214,76 -0,13%
Мелкие компании привлекают Vale больше, чем Xstrata
Лента новостей
Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество
Мелкие компании привлекают Vale больше, чем Xstrata
Экономика, 27 мар 2008, 17:34
0
Мелкие компании привлекают Vale больше, чем Xstrata
Бразильская Vale накануне, 26 марта, сообщила о прекращении переговоров о возможном приобретении конкурента Xstrata PLC. В то же время Vale сохранила за собой право сделать предложение о покупке швейцарской компании в будущем, передает Reuters.

Причем большинство аналитиков отмечают, что компания решила пока сосредоточиться на более мелких приобретениях, поскольку мировой финансовый кризис не особенно располагает к заключению таких крупных сделок.

"Vale ясно дала понять, что собирается приобрести Xstrata во многом из-за медных и угольных активов компании. Поэтому есть все основания полагать, что вскоре Vale сообщит о приобретении небольшой угольной или медной компании", - полагает аналитик бразильского банка Unibanco Роджерио Зарпао. Среди возможных кандидатов на поглощение эксперты называют пятого в мире по величине производителя меди Southern Copper (управляемой Grupo Mexico), чилийскую металлургическую Antofagasta и американскую Freeport-McMoRan Copper & Gold.

Что касается Xstrata, эксперты отмечают, что пока компания, скорее всего, не будет объединяться с другими металлургами. "Сейчас она продолжит развиваться и постарается закрепить свои позиции на мировом горнодобывающем рынке", - полагает аналитик Merrill Lynch Джейсон Фэйрклаф. Правда, некоторые участники рынка указывают, что сейчас вполне возможно слияние Xstrata и Anglo American, поскольку президент швейцарской компании Мик Дэвис уже не раз намекал на то, что им была бы выгодна эта сделка.

Тем временем оба металлурга имеют довольно амбициозные планы. Например, Vale планирует потратить в ближайшие пять лет около 59 млрд долл. на расширение компании. Более того, до конца 2009г. планируется запуск двух новых никелевых шахт - Goro и Onca Puma, в результате чего Vale станет крупнейшим в мире производителем никеля. Xstrata же планирует вложить в расширение около 30 млрд долл.

Напомним, что Vale (ранее известная как Companhia Vale do Rio Doce) является диверсифицированной горно-металлургической компанией и одним из крупнейших в мире производителей железной руды и никеля. Компания действует в 19 странах мира. В 2006г. Vale приобрела второго по величине в мире производителя никеля - канадскую компанию Inco Ltd. за 16,8 млрд долл.

Швейцарская Xstrata Plc. производит цинк, медь, добывает уголь, а также занимается разработкой месторождений золота, серебра и свинца. Компания работает на рынках таких стран как Австралия, Аргентина, Колумбия, Германия, Перу, ЮАР и ряд других. Акции компании котируются на Лондонской и Цюрихской фондовых биржах. Чистая прибыль Xstrata в 2007г. выросла на 13% - до 5,54 млрд долл. по сравнению с 4,89 млрд долл., полученными годом ранее. Выручка компании за 2007г. выросла на 12% и составила 28,54 млрд долл. против 25,48 млрд долл. годом ранее.

Теги: Reuters , Vale , финансовый кризис , mexico
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Vale отказалась от покупки Xstrata за $90 млрд Экономика
CVRD может приобрести Xstrata за $90 млрд Экономика
Высокие цены на металлы отпугивают желающих купить Xstrata Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.