Экономисты ухудшили прогноз по росту экономики России на 2019 год

Эксперты не поверили в ускорение российской экономики после опубликованных Росстатом данных о росте ВВП на 2,3% в 2018 году. Консенсус-прогноз по текущему году ухудшился до 1,3%, следует из опроса НИУ ВШЭ

Фото: Кирилл Кухмарь / «Коммерсантъ»

Неожиданно высокая официальная оценка роста российской экономики — на 2,3% в 2018 году — не привела к росту оптимизма среди независимых экономистов​. Консенсус-прогноз по ВВП на 2019 год составляет 1,3%, написал заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Сергей Смирнов в обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» (есть у РБК).

С 13 по 20 февраля «Центр развития» ВШЭ провел очередной квартальный опрос прогнозистов, в котором приняли участие 25 экспертов, в том числе аналитики Альфа-банка, BCS, Института Внешэкономбанка, ЛУКОЙЛа, Morgan Stanley, Nordea Bank, JPMorgan и др.

Прогноз прироста ВВП в 2019 году ухудшился на 0,1 п.п. по сравнению с консенсус-оценкой ​трехмесячной давности. Из 23 прогнозистов, принимавших участие в обоих опросах, четыре эксперта снизили свои оценки по текущему году на 0,5 п.п. и более, шесть — на 0,1–0,4 п.п., восемь — оставили оценки без изменения, и только пятеро повысили свои прогнозы на текущий год (не больше чем на 0,1 п.п.), говорится в обзоре.

Росстат в начале февраля неожиданно сообщил о росте ВВП в 2018 году на 2,3% (по сравнению с 1,6% в предыдущем году), что стало максимальным темпом роста экономики с 2012 года. Ключевую роль в оценке Росстата сыграл масштабный пересмотр вверх динамики строительных работ — с 0,5 до 5,7% за 11 месяцев 2018 года. Но экономисты не поверили в ускорение российской экономики. «Экстраординарную оценку роста ВВП в минувшем году (да, 2,3% в год теперь приходится рассматривать как нечто экстраординарное!) никто из экспертов не воспринял как начало долгожданной фазы ускорения», — констатировал Смирнов.