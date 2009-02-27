Цены ADR в Лондоне существенно выросли

По итогам торговой сессии четверга, 26 февраля, ADR российских компаний продемонстрировали существенный рост котировок

По итогам торговой сессии четверга, 26 февраля, ADR российских компаний продемонстрировали существенный рост котировок. Фондовые торги в Европе 26 февраля завершились ростом индексов после достижения накануне шестилетнего минимума. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос 1,73%. Значительно повысились и мировые цены на нефть.



Рыночная конъюнктура в четверг сложилась в пользу компаний нефти и газа. Помимо этого спрос стимулировали заявления министра финансов РФ Алексея Кудрина, что российские нефтяные компании в 2009г. заработают на девальвации рубля 800 млрд руб. Бумаги "Татнефти" подорожали по итогам сессии в Лондоне на 7,95%, "Сургутнефтегаза" - на 6,08%, "Роснефти" - на 8,39%, ЛУКОЙЛа - на 11,67%, "Газпром нефти" - на 16,15%, НОВАТЭКа - на 7,52%.



НАК "Нафтогаз Украины" официально обратилась к "Газпрому" с предложением снизить объем закупаемого газа в 2009г. с 40 до 33 млрд куб. м. Однако "Нафтогаз" пообещал в срок рассчитаться с "Газпромом" за поставки газа в феврале 2009г. На этом фоне бумаги газовой монополии подорожали на 6,26%.



В Федеральную антимонопольную службу РФ поступило ходатайство от "Ростелекома" о намерении приобрести 100% голосующих акций ЗАО "Скай Линк". Напомним, АФК "Система" владеет 50% акций "Скай Линка". Данная сделка свидетельствует о платежеспособности "Ростелекома"(+1,22% на LSE) и способности АФК "Системы" (+3,53%) решить часть проблем с долгами.



В четверг появилась информация, что "Мечел" намерен выйти на североамериканский рынок угля. Компания готова приобрести 100% акций американской угольной компании Bluestone Сoal, стоимость сделки составит 700-800 млн долл. Инвесторы в США негативно отнеслись к возможности данной сделки, расписки "Мечела" рухнули в Нью-Йорке на 11,03%.



ММК сообщил, что выплатит часть дивидендов за I полугодие 2008г. крупнейшим акционерам после улучшения финансовой ситуации в компании. Таким образом ММК получает бесплатный кредит от акционеров. Бумаги комбината подорожали на 4,72%.



Росли цены бумаг и других компаний металлургического сектора. Расписки НЛМК подорожали на 8,29%, "Северстали" - на 9,01%, ТМК - на 4,25%.



Бумаги банка ВТБ по итогам сессии в Лондоне выросли на 3,81%.



В четверг отечественные бумаги продемонстрировали значительный рост. Однако уже в пятницу игроки будут ожидать выхода показателей ВВП США за IV квартал 2008г. Инвесторы ожидают увидеть негативные данные, и если они окажутся немногим лучше ожиданий, можно рассчитывать на существенное повышение индексов по всему миру. Рост может продолжиться и на следующей неделе. Однако дела в экономике США могут обстоять гораздо хуже прогнозов экспертов, и тогда игра на понижение возобновится, не останутся в стороне и российские акции.



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