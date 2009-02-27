Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,27 56,73 EUR Нал. 70,56 69,76 USD Бирж. 56,83 +0,17 EUR Бирж. 70,12 +0,37 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8906,70 -595,30 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,97 -0,79% DJIA 25182,08 -0,61% Nasdaq 7589,28 +0,38% FTSE 7214,76 -0,13%
Цены ADR в Лондоне существенно выросли
Лента новостей
След «новичка»: как Лондон связал «дело Скрипаля» с Москвой 23:07, Политика Бывший зять Березовского опроверг статью The Sun о покушении на него 22:51, Политика Журналистка обвинила в домогательствах Станислава Говорухина 22:44, Политика Могерини призвала «Газпром» выполнить требования Стокгольмского арбитража 22:40, Экономика МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея 
Цены ADR в Лондоне существенно выросли
Экономика, 27 фев 2009, 10:09
0
Цены ADR в Лондоне существенно выросли
По итогам торговой сессии четверга, 26 февраля, ADR российских компаний продемонстрировали существенный рост котировок

По итогам торговой сессии четверга, 26 февраля, ADR российских компаний продемонстрировали существенный рост котировок. Фондовые торги в Европе 26 февраля завершились ростом индексов после достижения накануне шестилетнего минимума. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос 1,73%. Значительно повысились и мировые цены на нефть.

Рыночная конъюнктура в четверг сложилась в пользу компаний нефти и газа. Помимо этого спрос стимулировали заявления министра финансов РФ Алексея Кудрина, что российские нефтяные компании в 2009г. заработают на девальвации рубля 800 млрд руб. Бумаги "Татнефти" подорожали по итогам сессии в Лондоне на 7,95%, "Сургутнефтегаза" - на 6,08%, "Роснефти" - на 8,39%, ЛУКОЙЛа - на 11,67%, "Газпром нефти" - на 16,15%, НОВАТЭКа - на 7,52%.

НАК "Нафтогаз Украины" официально обратилась к "Газпрому" с предложением снизить объем закупаемого газа в 2009г. с 40 до 33 млрд куб. м. Однако "Нафтогаз" пообещал в срок рассчитаться с "Газпромом" за поставки газа в феврале 2009г. На этом фоне бумаги газовой монополии подорожали на 6,26%.

В Федеральную антимонопольную службу РФ поступило ходатайство от "Ростелекома" о намерении приобрести 100% голосующих акций ЗАО "Скай Линк". Напомним, АФК "Система" владеет 50% акций "Скай Линка". Данная сделка свидетельствует о платежеспособности "Ростелекома"(+1,22% на LSE) и способности АФК "Системы" (+3,53%) решить часть проблем с долгами.

В четверг появилась информация, что "Мечел" намерен выйти на североамериканский рынок угля. Компания готова приобрести 100% акций американской угольной компании Bluestone Сoal, стоимость сделки составит 700-800 млн долл. Инвесторы в США негативно отнеслись к возможности данной сделки, расписки "Мечела" рухнули в Нью-Йорке на 11,03%.

ММК сообщил, что выплатит часть дивидендов за I полугодие 2008г. крупнейшим акционерам после улучшения финансовой ситуации в компании. Таким образом ММК получает бесплатный кредит от акционеров. Бумаги комбината подорожали на 4,72%.

Росли цены бумаг и других компаний металлургического сектора. Расписки НЛМК подорожали на 8,29%, "Северстали" - на 9,01%, ТМК - на 4,25%.

Бумаги банка ВТБ по итогам сессии в Лондоне выросли на 3,81%.

В четверг отечественные бумаги продемонстрировали значительный рост. Однако уже в пятницу игроки будут ожидать выхода показателей ВВП США за IV квартал 2008г. Инвесторы ожидают увидеть негативные данные, и если они окажутся немногим лучше ожиданий, можно рассчитывать на существенное повышение индексов по всему миру. Рост может продолжиться и на следующей неделе. Однако дела в экономике США могут обстоять гораздо хуже прогнозов экспертов, и тогда игра на понижение возобновится, не останутся в стороне и российские акции.

Quote.rbc.ru

Теги: Лондон , российская компания
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» Политика
Умер Олег Табаков Общество
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.