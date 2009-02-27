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Premarket: внешний фон нейтральный
Экономика, 27 фев 2009, 10:10
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Premarket: внешний фон нейтральный
Внешний фон для начала торгов на российском рынке в пятницу, 27 февраля, является нейтральным

Внешний фон для начала торгов на российском рынке в пятницу, 27 февраля, является нейтральным. Накануне фондовые рынки США закрылись умеренным снижением, в пятницу снижение фьючерсов на индексы продолжилось. В Азии единая динамика отсутствует. Однако стоимость нефти накануне существенно выросла, что может поддержать российские акции.

Российский рынок

По итогам торгов 26 февраля индекс ММВБ вырос на 6,25% - до 672,3 пункта, классический индекс РТС - на 1,75% - до 547,55 пункта. Объемы торгов составили: на ФБ ММВБ - 29,10 млрд руб., на классическом рынке РТС - 2,53 млн долл.

Внешний фон

Фондовые торги в Европе 26 февраля завершились ростом ведущих индексов. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 66,66 пункта (+1,73%) - до 3915,64 пункта, немецкий DAX - на 96,41 пункта (+2,51%) - до 3942,62 пункта, французский CAC 40 - на 47,92 пункта (+1,78%) - 2744,84 пункта, швейцарский SMI - на 68,28 пункта (+1,45%) - до 4770,78 пункта, амстердамский AEX - на 2,98 пунктов (+1,35%) - 223,67 пункта. Общеевропейский индекс FTSEEurofirst вырос по итогам торгов на 16,32 пункта (+2,28%) и составил 732,47 пункта.

Фондовые торги в США 26 января закрылись снижением ведущих индексов. По итогам торгов индекс Dow Jones понизился на 88,81 пункта (-1,22%) - до 7182,08 пункта, NASDAQ - на 33,96 пункта (-2,38%) - до 1391,47 пункта, S&P - на 12,07 пункта (-1,58%) - до 752,83 пункта..

Торги на азиатских площадках в пятницу, 27 февраля, проходят разнонаправленно. Японский индекс Nikkei закрылся ростом на 1,48%. Индекс Hang Seng на 9:30 мск вырос на 0,17%, Straits Times снизился на 1,22%.

Фьючерсы

Фьючерсы на американский индекс S&P500 27 февраля на 9:30 мск торгуются с понижением на 0,33%, NASDAQ - на 0,09%.

Вечерняя сессия фьючерса на индекс РТС ближайшего месяца поставки накануне завершилась на отметке 53800 пункта (-0,19%).

Нефть

Цены мирового рынка нефти по итогам сессии 26 февраля на товарных биржах существенно повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: на ICE на нефть марки IPE Brent Crude - 46,51 (+2,22) долл./барр.; на NYMEХ Light Sweet Crude Oil - 45,22 (+2,72) долл./барр.

Металлы

В пятницу, 27 февраля, фьючерсы на золото на 9:30 мск торгуются на отметке 940,3 (-0,54%) долл./унция.

Официальные цены на никель немедленной поставки к закрытию 26 февраля на LME составили 10105 (+3,85%) долл./тонна.

Ликвидность

Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций на начало операционного дня 27 февраля 2009г. составили: по Российской Федерации - 442,3 млрд руб.; по Московскому региону - 281,7 млрд руб.

ADR

Накануне отечественные ADR на торгах в Лондоне продемонстрировали заметный рост котировок.

Quote.rbc.ru

Теги: российский рынок
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