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Силуанов выступил против фиксации социальных расходов
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Силуанов выступил против фиксации социальных расходов
Экономика, 26 дек, 17:36
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Силуанов выступил против фиксации социальных расходов
Министр финансов Антон Силуанов считает нереалистичной идею социального блока о фиксации расходов на образование и здравоохранение в бюджете
Антон Силуанов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Минфин выступает против введения социального «бюджетного правила», заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, фиксация расходов бюджета на те или иные цели (будь то образование или оборона) в процентах от ВВП или в процентах от общих расходов «идеологически неприемлема».

Социальный блок правительства предлагал ввести «бюджетное правило» для социальных расходов, то есть установить планку, ниже которой расходы бюджета на здравоохранение и образование не должны опускаться. «Мы должны в перспективе защитить социальные расходы. Расходы на образование, расходы на здравоохранение и те расходы, от которых зависит развитие человеческого капитала. Для нас это является принципиальным», — заявляла вице-премьер Ольга Голодец в июне. Тогда же в интервью РБК она уточнила, что на образование и здравоохранение не хватает примерно по 1,5% ВВП.

Федеральный центр, регионы и внебюджетные фонды тратят на здравоохранение в целом 3,8% ВВП, на образование — 3,6% ВВП, следует из оценок Минфина на 2017 год. Отсюда можно сделать вывод, что Голодец считает минимально необходимыми расходы на образование и здравоохранение по 5–5,3% ВВП (хотя сама она эти цифры не называла).

Предложения закрепить расходы на человеческий капитал в привязке к ВВП фигурируют и в предвыборных программах оппозиционных кандидатов.

«Если говорить о фиксации каких-то расходов на те или иные цели, мы сильно выступаем против такого, потому что у нас объем бюджета в процентах к ВВП сокращается. Если посмотрим, то из года в год доля перераспределяемых через бюджетную систему ресурсов снижается, в том числе это касается и федерального бюджета, поэтому фиксация каких-то расходов в процентом отношении к ВВП идеологически просто неприемлема», — сказал Силуанов. «Это не может являться каким-то правилом в области социальных расходов», — считает министр.

Любая фиксация расходов снижает возможности проведения бюджетных маневров, объяснил глава Минфина. «Нужно формировать бюджет не по объемам трат, а исходя из преобразований, форм, целей», — подчеркнул Силуанов. По его словам, ни в правительстве, ни в Кремле идеи введения социального «бюджетного правила» серьезно не обсуждались. «Я уверен, что они [такие предложения] не будут учитываться в программных документах, потому что это идеологически неверно», — сказал Силуанов.

Расходы всей бюджетной системы в 2018 году на здравоохранение запланированы в объеме 4,1% ВВП, в 2019 году — 3,9% ВВП, 2020 году — 3,8% ВВП, на образование — соответственно, 3,6, 3,5 и 3,5% ВВП. Медицина и образование финансируются в России в основном на уровне бюджетов регионов.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Минфин , Антон Силуанов , Ольга Голодец , Правительство РФ
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