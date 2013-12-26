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Возвращение игроков на валютный рынок грозит ростом доллара
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Возвращение игроков на валютный рынок грозит ростом доллара
Экономика, 26 дек 2013, 16:14
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Возвращение игроков на валютный рынок грозит ростом доллара
В паре евро/доллар ровным счетом ничего не происходит. Да и что там может случиться, если европейских и американских инвесторов второй день на площадках нет, активность минимальная, а новости отсутствуют. На фоне информационного вакуума и рождественской тишины пара евро/доллар смиренно ждет, когда на рынок вернется хоть кто-нибудь.
Фото: РБК

Сегодня с утра оставшиеся на рынке инвесторы обсуждают информацию, поступившую из Китая: экономический рост в Поднебесной по итогам 2013г. окажется, скорее всего, на уровне 7,6%, что выше озвученной ранее планки в 7,5%. Как отмечается в докладе Госсовета КНР, рост в уходящем году оказался выше, чем прогнозировалось, несмотря на сохранение ряда негативных факторов.

Интересный факт: значительное количество влиятельных экономистов и наблюдателей говорят о том, что в 2014г. экономика Китая замедлится до 7,4%, что станет минимумом 24 лет и что этой тенденции Пекину просто нечего противопоставить. Неясно, как с этим связаны в целом оптимистичные прогнозы по восстановлению спроса из Европы и США. Мимо Китая поток покупательского интереса не пройдет. Следовательно, эта математическая модель попросту не учитывает фактора неожиданности покупательского спроса, который неминуемо будет расти, как только еврозона выйдет из рецессии окончательно. Поэтому не стоит быть пессимистом при прогнозировании развития экономики Поднебесной в будущем году, а кроме того, нужно понимать, что если просядет Китай, остальные упадут еще сильнее, отметила старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

В четверг к полудню евро подошел к отметке 1,37 долл. США и пытается прорвать ее. Но основные игроки европейских бирж продолжают праздновать католическое Рождество, и движения на валютном рынке европейских валют вялые. "Евро и фунт умудрились вырасти по отношению к доллару, - комментирует происходящее на рынке аналитик FxPro Александр Купцикевич. В связи с затишьем после Рождества и перед Новым годом рынки вряд ли возьмутся за штурм новых уровней, предпочтя остаться в проторгованных коридорах: 1,365-1,371 долл. Поэтому от пары евро/доллар ожидается движение вниз от уровней 1,37-1,371.

Тем не менее "быкам" следует проявить осторожность, так как после открытия рынков в новом году вполне вероятны сильные движения. И сейчас есть ощущение, что направление их будет в сторону американской валюты, предупреждает эксперт. Quote.rbc.ru

Теги: Китай , доллар , курс валют
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