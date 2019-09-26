Как мы считали. Методология рейтинга РБК 500

Без присвоения номера в качестве примера и справочной информации в рейтинге представлены российские многопрофильные холдинги и российские компании с иностранным контролем. Если в России присутствуют несколько компаний, принадлежащих одной иностранной корпорации, то в рейтинг включена компания с наибольшей выручкой. В случае если российская группа иностранных компаний публикует консолидированную отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), то в рейтинге используются показатели такой отчетности.

Стандарты отчетности

Приоритет для финансовых показателей рейтинга отдается консолидированной отчетности группы по МСФО. Если компания не публикует консолидированную отчетность, то в рейтинге используются данные управленческой отчетности по группе, либо в рейтинге представлена крупнейшая операционная фирма холдинга с неконсолидированными данными, в том числе по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Для финансовых компаний для участия в РБК 500 обязательна публикация отчетности по МСФО (исключение АКБ «Россия»).

В отдельных случаях, например, если компания перестала публиковать консолидированную отчетность или перестала предоставлять данные консолидированной или управленческой отчетности, могут быть приведены оценочные финансовые показатели. В каждом таком случае сделано примечание.

Финансовый год

Финансовый год совпадает с календарным годом.

Исключения: «Группа Содружество» — финансовый год с 1 июля по 30 июня, Inventive Retail Group — финансовый год с 1 октября по 30 сентября.

Финансовые показатели

Основным показателем рейтинга, по которому производится ранжирование компании, является чистая выручка — выручка без НДС, акцизов и экспортных пошлин. В случае если компания публикует брутто-выручку, на основе отчетности компании рассчитывается чистая выручка.

Примечание: оценочные финансовые показатели приведены по оценке РБК для 17 холдингов, для 16 холдингов по оценке издания «АвтоБизнесРевю», для восьми холдингов по оценке ресурса INFOLine.

Как эквивалент выручки для компаний финансовой сектора применяются рассчитываемые суммарные доходы от основной деятельности (операционные доходы):

для банков: сумма процентных и комиссионных доходов, выручки от небанковской деятельности (при наличии), чистых заработанных страховых премий (при наличии);

для страховых компаний: сумма чистых заработанных страховых премий, чистого инвестиционного дохода, процентных доходов и комиссионных доходов от банковской деятельности (при наличии);

для НПФ: сумма взносов по пенсионной деятельности, а также сумма процентных и дивидендных доходов;

для лизинговых компаний: сумма процентных доходов от финансового лизинга, прочих процентных доходов и доходов от операционного лизинга.

Для трех компаний («Московская биржа ММВБ-РТС», «Агентство по страхованию вкладов» и «Группа НПФ Благосостояние») в качестве выручки (суммарного дохода) учтены операционные доходы

Также в рейтинге публикуются:

операционная прибыль (убыток): для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовалась прибыль/убыток от продаж (код 2200). Для финансовых компаний данный показатель отсутствует

прибыль (убыток) до налогообложения: для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовалась «Прибыль (убыток) до налогообложения» (код 2300)

чистая прибыль (убыток): для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовалась «Чистая прибыль (убыток)» (код 2400). С целью корректного учета распределения прибыли по отраслям для компаний с консолидированной отчетностью, указана прибыль, приходящаяся на акционеров основной компании группы

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — показатель не является частью стандартов бухгалтерского учета, поэтому каждая компания рассчитывает его самостоятельно. Порядок расчета EBITDA может отличаться у разных компаний; ряд компаний оперирует значением скорректированной EBITDA. По умолчанию мы применяли расчет EBITDA как EBITDA = «Прибыль до налогообложения» + «Амортизация основных средств и нематериальных активов» +» Процентные расходы» + «Переоценка основных средств» (если «Переоценка основных средств» повышает доход компании, то со знаком «-») + «Курсовые валютные разницы» (если «Курсовые валютные разницы» повышают доход компании, то со знаком «-»). Для финансовых компаний данный показатель отсутствует.

активы: для компаний, готовящих отчетность в соответствии с МСФО/US GAAP, используется показатель «Итого активы»; для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, — баланс раздела «Активы» (код 1600).

итого капитал: для компаний, готовящих отчетность в соответствии с МСФО/US GAAP, используется суммарный показатель капитала, приходящийся на акционеров компании и неконтрольные доли участия; для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, — показатель «Капитал и резервы» (код 1300).

У Группы «НПФ «Благосостояние» в качестве капитала учтены чистые активы.

Для ряда компаний (за исключением финансовых) указаны:

долгосрочные кредиты и займы: для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовался показатель «Заемные средства» (код 1410);

краткосрочные кредиты и займы: для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовался показатель «Заемные средства» (код 1510).

денежные средства и их эквиваленты: для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовался показатель «Денежные средства и денежные эквиваленты» (код 1250);

чистый долг: этот показатель не является частью стандартов бухгалтерского учета. РБК применяет единообразную формулу расчета «Долгосрочные кредиты и займы» + «Краткосрочные кредиты и займы» + «Обязательства по финансовому лизингу» (при наличии) — «Денежные средства и их эквиваленты». Отрицательное значение чистого долга говорит о том, что сумма денежных средств и их эквивалентов превышает сумму финансовых обязательств.

Валюта

Валюта финансовых показателей рейтинга — российский рубль.

Если компания готовит отчетность по МСФО в валюте и в рублях, то приоритет отдается рублевой отчетности.

Если компания готовит отчетность только в иностранной валюте, то для пересчета в рубли использовались средневзвешенный курс иностранной валюты за год для показателей «Выручка/Доход», «Прибыли» («Убытки»), EBITDA:

2016 год: 67,0349 руб./$; 74,2310 руб./€

2017 год: 58,3529 руб./$, 65,9014 руб./€

2018 год: 62,7078 руб./$, 73,9546 руб./€

и курс на конец года для показателей «Активы», «Капитал», «Денежные средства», «Финансовые вложения», «Займы и кредиты»:

2016 год: 60,6569 руб./$, 63,8111 руб./€

2017 год: 57,6002 руб./$, 68,8668 руб./€

2018 год: 69,4706 руб./$, 79,4605 руб./€

Изменения в текущем году

В рейтинге участвуют компании, которые на 1 сентября 2019 года были юридически самостоятельны по отношению к другим компаниям или другим участникам рынка.

В рейтинг не включаются компании, проходящие процедуру банкротства, находящиеся в стадии ликвидации или утратившие в течение текущего года актив, являющийся основой для формирования выручки компании

Информационная прозрачность

Компания может быть не включена в рейтинг даже при удовлетворении размерам выручки для прохождения в рейтинг, в случае информационной непрозрачности — отсутствие опубликованной отчетности или в случае непредоставления данных

Источники информации: годовые отчеты, финансовая отчетность и пресс-релизы компании, находящиеся как в свободном доступе, анкеты, предоставленные компаниями, информационные ресурсы СПАРК Интерфакс и Интерфакс ЦРКИ, издания «АвтоБизнесРевю» и INFOLine.

Автор методики: Игорь Терентьев

Расчеты и сведение рейтинга: Алексей Митраков

Работа с финансовой отчетностью и обработка данных: Наталья Остроумова, Ирина Барягина

Сбор данных: Анастасия Афонина, Дарья Савицкая, Джастина Танова, Даниил Никитин

Над рейтингом работали: Александр Корзун, Александр Богомолов, Максим Васюков, Ирина Парфентьева, Анна Балашова, Надежда Федорова, Елена Сухорукова, Анна Левинская, Сергей Соболев, Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова, Алина Фадеева, Евгения Дацко, Елизавета Таранина, Евгений Тарасенко, Дамир Янаев, Юлия Спиридонова.